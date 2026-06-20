Meloni y Trump intercambian críticas, agravando el choque entre ambos

El presidente Donald Trump arremetió el sábado contra la primera ministra italiana Giorgia Meloni, al insistir en que ella pidió “una y otra vez” una foto con él en la reciente cumbre del Grupo de los Siete y al criticar lo que, según él, fue la falta de cooperación de Italia durante la guerra con Irán.

Las declaraciones profundizan la disputa que comenzó esta semana con la entrevista del presidente republicano con una emisora italiana, durante la cual Trump afirmó que Meloni “suplicó” por la foto durante la reunión del G7 en Francia. Meloni califico eso de “completamente inventado”. El altercado llevó al ministro de Exteriores de Italia a cancelar un viaje previsto a Estados Unidos, mientras el gobierno de Meloni se alineaba en su defensa.

“La primera ministra italiana Gigiorgia Meloni pidió, una y otra vez, una foto conmigo durante la reunión del G-7 en Francia”, escribió Trump en su red social, mientras pasaba el fin de semana en el retiro presidencial de Camp David. En la publicación inicial escribió mal el nombre de la primera ministra, algo que luego corrigió.

“Le está yendo mal en Italia en cuanto a su nivel de popularidad, posiblemente porque rechazó a los Estados Unidos de América, un país que realmente ama y protege a Italia, cuando se trató de impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear (¡pero la OTAN también lo hizo, dicho sea de paso!)”, añadió el mandatario.

Meloni respondió poco después y, en una declaración dirigida a Trump, afirmó que “estos ataques constantes y no provocados no tienen sentido”.

“En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga ciertamente no la ha ayudado, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es exactamente lo que siempre he hecho”, escribió Meloni en una publicación en Instagram. Añadió que “en cualquier caso, mi popularidad no es asunto tuyo. Te sugiero que te concentres en la tuya”.

Los comentarios iniciales de Trump se emitieron el viernes en la cadena La7. Un corresponsal le preguntó sobre Ucrania, pero el mandatario sacó a relucir a Meloni e hizo la afirmación sobre la foto. Trump dijo que no estaba obligado a tomarse la foto con ella, pero que le dio pena y aceptó, según indicó La7. La emisora publicó en internet una versión doblada de la conversación, pero no el audio original en inglés.

En su publicación, Trump también se quejó de que Meloni no permitiera que Estados Unidos utilizara las pistas de aterrizaje o despegue de Italia durante la guerra con Irán, pese a que Estados Unidos es un líder en gasto de defensa entre los aliados de la OTAN. Se trata de una queja de larga data sobre la alianza militar que Trump planteó antes de su reunión en la Casa Blanca el miércoles con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y de la cumbre de la OTAN en Turquía el próximo mes.

Italia, un centro logístico clave para Estados Unidos, rechazó en marzo permitir que bombarderos estadounidenses con destino a Oriente Medio utilizaran una base en Sicilia sin aprobación parlamentaria. Fue una decisión que reflejó diversas restricciones constitucionales y una fuerte oposición interna a la guerra. Meloni ha insistido en que cualquier uso de bases italianas para operaciones ofensivas requeriría el respaldo del Parlamento.

Trump desahogó su frustración con Meloni y afirmó el sábado que ella “quiere volver a ser amiga” a la luz del acuerdo inicial entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

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La periodista de The Associated Press Silvia Stellacci contribuyó a este despacho desde Roma.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.