Ataque israelí alcanza departamento en Ciudad de Gaza y mata a 2 niñas, según doctores palestinos

Un ataque israelí mató al menos a dos niñas en la Franja de Gaza a primera hora del sábado, según las autoridades de salud palestinas.

Pese al alto el fuego alcanzado en octubre entre Israel y el grupo insurgente Hamás, el sitiado enclave palestino ha registrado ataques israelíes casi a diario en los que han fallecido más de 1.007 personas, indicó el Ministerio de Salud gazatí.

El ataque del sábado golpeó un departamento en la Ciudad de Gaza alrededor de las 2 de la mañana, explicó el ministerio, que añadió que se espera que la cifra de muertos aumente mientras los equipos de rescate trabajaban para recuperar más cuerpos. Las autoridades no ofrecieron una cifra de heridos.

En el lugar del ataque, un reportero de The Associated Press vio escombros dispersos y trozos de concreto manchados de sangre.

Los cadáveres de las dos hermanas, Zina, de 4 años, y Lana, de 14, fueron llevados a la morgue del Hospital Shifa, donde yacían en bolsas blancas del centro, rodeadas de familiares.

“Estaba sentado en casa. El cohete nos cayó encima sin previo aviso”, declaró su primo, Mohammad Safadi, que tenía una herida en la frente.

Tanto él como su esposa resultaron heridos en el operativo, afirmó.

“Este alto el fuego del que hablan la ocupación y el equipo negociador… ¿de verdad es un alto el fuego? Somos civiles. Yo nunca empuñé un arma”, añadió Safadi.

El ejército israelí no comentó el ataque, pero dijo que estaba investigando lo ocurrido. Israel sostiene que sus operaciones se dirigen contra Hamás y otros milicianos que representan una amenaza.

Cinco soldados israelíes han muerto desde la tregua.

La guerra estalló cuando insurgentes encabezados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel, mataron a 1.200 personas y tomaron a 251 como rehenes el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, la ofensiva militar israelí en la Franja ha matado a 73.018 palestinos, incluidos los fallecidos desde el alto el fuego, reportó el Ministerio de Salud gazatí el sábado.

El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, está integrado por profesionales médicos y mantiene registros detallados que, por lo general, son considerados fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. Su conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes, pero sostiene que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad del total de decesos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.