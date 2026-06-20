Funcionarios ucranianos critican decisión de presidente de Polonia de retirar honor a Zelenskyy

La decisión del presidente de Polonia, Karol Nawrocki, de despojar a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, de la máxima distinción estatal que concede Varsovia beneficia a Moscú, que tiene interés en ver a Kiev enfrentada con sus aliados, manifestaron funcionarios ucranianos.

Nawrocki anunció el viernes que retirará a Zelenskyy la Orden del Águila Blanca por su decisión de bautizar una unidad militar en honor a una organización paramilitar ucraniana acusada de masacrar a polacos durante la Segunda Guerra Mundial.

El expresidente polaco Andrzej Duda otorgó el reconocimiento a Zelenskyy en 2023 por sus servicios a la seguridad, la resiliencia y la defensa de los derechos humanos.

Zelenskyy emitió un decreto el 26 de mayo por el que nombró a una unidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania con el nombre de Ejército Insurgente Ucraniano, o UPA, que operó durante las décadas de 1940 y 1950 y ha sido acusado en Polonia de asesinatos masivos.

“Para la mayoría de la sociedad polaca, el Ejército Insurgente Ucraniano sigue siendo, ante todo, una formación responsable de crímenes crueles contra los ciudadanos de la República de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial”, afirmó Nawrocki en un mensaje de 13 minutos en redes sociales.

La decisión de revocar la distinción no supone una disminución en el respaldo que brinda Polonia a Ucrania en su defensa contra Rusia, añadió el mandatario.

El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Kyrylo Budanov, escribió en Telegram que la decisión de Nawrocki fue “un acto hostil hacia nuestro pueblo” y “un regalo para el agresor de Moscú, que sin duda lo utilizará contra ambos países”.

Para el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, la decisión es “un error estratégico del presidente de Polonia, que solo beneficia a Moscú”.

Por su parte, el embajador de Ucrania en Polonia, Vasyl Bodnar, señaló que la medida fue “especialmente dolorosa” mientras los ucranianos enfrentan ataques con misiles y drones.

Los tres funcionarios indicaron que devolverán las condecoraciones que han recibido del Estado polaco.

Polonia tiene previsto acoger la próxima semana un importante evento acerca de la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, al que se espera que asista Zelenskyy.

El primer ministro del país, Donald Tusk, rival político de Nawrocki, instó a ambos líderes a “calmar los ánimos, no avivar las tensiones”.

“La línea del frente está en otra parte”, escribió Tusk en redes sociales el viernes por la noche, y agregó que conflicto entre Polonia y Ucrania “deleita a Putin y conmociona a nuestros aliados”.

El decreto de Zelenskyy indicaba que la designación pretendía restaurar las tradiciones históricas de las fuerzas armadas y reconocer el desempeño de la unidad en la defensa de la integridad territorial y la independencia de Ucrania.

La UPA luchó por la independencia ucraniana tanto contra las fuerzas de la Alemania nazi como contra las soviéticas. Pero ha sido acusada de matar a decenas de miles de polacos, especialmente en las regiones de Volinia y Galitzia Oriental, ocupadas por los nazis. En 2016, el Parlamento polaco reconoció los crímenes cometidos por la UPA como genocidio.

Los ucranianos sostienen que formaciones armadas de ambos bandos, incluida la UPA y fuerzas clandestinas polacas, participaron en ataques y represalias que causaron víctimas civiles a gran escala entre polacos y ucranianos.

Polonia y Ucrania habían logrado recientemente avances en la exhumación de víctimas polacas. Una reunión entre ambos presidentes celebrada en diciembre en Varsovia había supuesto un paso adelante en la reconciliación histórica.

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Yurchuk informó desde Kiev, Ucrania. La periodista de The Associated Press Hanna Arhirova, en Kiev contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.