Rusia libera a 24 filipinos tras conversaciones de Marcos con Putin

Rusia liberó a 24 filipinos que habían estado detenidos durante meses sin cargos en una ciudad siberiana, después que el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. expresara su preocupación por ellos en una reunión consu homólogo ruso Vladímir Putin, informaron funcionarios filipinos el sábado.

Los 24 tenían previsto llegar a Manila en dos vuelos a primera hora del domingo, y el primer grupo será recibido por la secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, quien acompañó a Marcos en sus conversaciones con Putin el miércoles en la ciudad rusa de Kazán, indicó el Departamento de Relaciones Exteriores en Manila.

Marcos, quien actualmente ostenta la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, encabezó a los líderes del bloque de 11 países en la conmemoración del 35to aniversario de las relaciones diplomáticas de la ASEAN con Rusia. Marcos sostuvo una reunión bilateral con Putin al margen de la cumbre en Kazán.

La liberación de los filipinos fue relativamente rápida luego que Marcos expresara su preocupación el miércoles. Filipinas es un aliado clave de Estados Unidos en Asia mediante un tratado y estuvo entre la mayoría de los miembros de la ASEAN que votaron a favor de una resolución de la Asamblea General de la ONU que condenó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Singapur fue el único miembro de la ASEAN que impuso sanciones a Rusia. El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, asistió a la cumbre de Kazán.

Tras su reunión bilateral con Putin, Marcos dijo a los periodistas que expresó su preocupación por los filipinos que han estado detenidos durante unos nueve meses en la ciudad de Irkutsk, en el sureste de Siberia, sin cargos. Señaló que Filipinas no tiene más información sobre su estado.

Hubo reportes de que los filipinos podrían haber sido víctimas de reclutamiento ilegal de empleo y haber sido puestos bajo custodia en Rusia debido a posibles violaciones de las leyes migratorias, indicaron funcionarios filipinos.

Putin le dijo a Marcos que no estaba al tanto del problema, pero prometió investigarlo. Durante una cena el miércoles, el presidente ruso le comentó a Marcos que a los filipinos no se les había imputado ninguna falta, según relató Marcos.

“No se preocupe, encontraremos la manera de solucionar este problema”, citó Marcos a Putin.

La delegación filipina fue notificada finalmente por funcionarios rusos de que los filipinos serían deportados de inmediato de regreso a Manila, afirmó Marcos.

Unos 15.000 filipinos viven y trabajan en distintas partes de Rusia, según el embajador de Filipinas en Moscú, Igor Bailen.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.