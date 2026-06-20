Choque de trenes de carga hace caer 2 vagones de un puente en Alemania; hay 1 muerto

Dos trenes de mercancías chocaron durante la noche en un puente ferroviario en Alemania y dos vagones se precipitaron a la carretera de debajo, reportaron las autoridades el sábado. El incidente dejó un fallecido.

La agencia noticiosa alemana dpa no identificó a la víctima del accidente ocurrido en la ciudad de Múnich. Por el momento se desconocía la causa de la colisión.

Los vagones cayeron unos 5 metros (16 pies) desde el puente, informó dpa. La policía de Múnich indicó que la calle estaba cerrada e instó a los conductores a evitar la zona mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza.

De acuerdo con dpa, los vagones descarrilados no transportaban ninguna carga y no había ningún riesgo para la seguridad pública.

No se reportaron más heridos en el accidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.