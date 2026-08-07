Marruecos condena a 7 taxistas por facilitar la migración irregular hacia Ceuta

Siete taxistas marroquíes fueron condenados a hasta seis meses de prisión y multados con 1.070 dólares cada uno por contribuir a la migración irregular al trasladar a personas a la frontera española en Ceuta. La sentencia fue el primer fallo en Marruecos vinculado a la oleada de más de 70.000 personas que cruzaron hacia el diminuto territorio español del norte de África en la última semana.

Los jueces de la ciudad marroquí septentrional de Tetuán declararon culpables a los taxistas de “facilitar la salida ilegal de marroquíes y extranjeros a través de puntos fronterizos no autorizados” y de “transportar pasajeros sin licencia”, después de que llevaran a clientes a la localidad fronteriza marroquí de Fnideq, según extractos del fallo publicados en el sitio web del Ministerio de Justicia.

Los conductores fueron condenados el lunes tras comparecer ante los fiscales sin representación de defensa debido a una huelga nacional de abogados y mantienen el derecho a apelar. Las autoridades confiscaron un vehículo.

Decenas de personas en detención preventiva

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos informó el viernes que 111 personas están en detención preventiva tras los recientes hechos en Ceuta. Entre los cargos figuran rebelión masiva, agresión a funcionarios públicos y obstrucción del tráfico, indicó.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Justicia ni la fiscalía de Marruecos han respondido a las solicitudes de comentarios.

Los sindicatos, entre los que está el sindicato nacional de taxistas, criticaron las condenas al considerarlas “impactantes y duras”, y señalaron en un comunicado que “no se emitió ninguna decisión oficial que impusiera restricciones al transporte de pasajeros”.

“No se puede responsabilizar a los taxistas de lo que ocurrió”, declaró a The Associated Press Ali Younes, secretario general de la filial de Tetuán del sindicato nacional de taxistas. “Fueron castigados simplemente por prestar un servicio público”.

Impulsados por falsos rumores en redes sociales de que la frontera estaba abierta y por las dificultades económicas, decenas de miles de marroquíes cruzaron o nadaron hasta Ceuta, una ciudad española situada en la costa norafricana, lo que desencadenó una crisis que resonó en toda Europa.

Más de 80 personas murieron a ambos lados de la frontera. Casi todos los migrantes que sobrevivieron fueron expulsados por las autoridades españolas o regresaron voluntariamente tras ver que no eran bienvenidos. Se estima que permanecen unos 1.000 menores, cuyo futuro es incierto.

Autoridades españolas desmantelan una importante red de tráfico

Mientras tanto, Europol, la agencia policial de la Unión Europea, anunció el viernes que una operación policial internacional encabezada por las autoridades españolas desmanteló una importante red criminal implicada en el tráfico de migrantes, drogas y armas a través del Mediterráneo occidental. La operación dio como resultado 78 detenciones en España y Argelia en junio, semanas antes de la oleada de migrantes hacia Ceuta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.