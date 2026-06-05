Explota dron marítimo en puerto rumano del mar Negro; no hay heridos

Un dron marítimo que se usa en la guerra en la vecina Ucrania explotó el viernes en un puerto del mar Negro en Rumania, pero no causó víctimas, informó el Ministerio de Defensa.

El dron se autodestruyó en el puerto de Constanta alrededor de las 10:30 de la mañana, y que la zona ya había sido asegurada y aislada por el Servicio Rumano de Inteligencia, la guardia costera y el propio Ministerio de Defensa, dijo esa entidad.

El dron no formaba parte del equipamiento del ejército rumano ni estuvo involucrado en sus recientes ejercicios en la zona del mar Negro, señaló el Ministerio. Las autoridades informaron que el área fue evacuada.

El incidente marítimo ocurrió una semana después que un dron aéreo ruso, que formaba parte de un ataque contra Ucrania, se desviara e impactara un edificio de apartamentos en la ciudad portuaria oriental rumana de Galati, sobre el Danubio, hiriendo a dos personas en el país miembro de la OTAN.

Raed Arafat, jefe del Departamento para Situaciones de Emergencia, declaró en una conferencia de prensa que se desplegaron helicópteros para buscar más drones y que las autoridades emitieron alertas por mensaje de texto a los residentes.

“Existe la posibilidad de que haya otros drones. No estamos entrando en pánico. Estas son medidas preventivas", afirmó Arafat. Si hay otros drones, queremos asegurarnos de que no haya otra explosión en un área donde la gente no haya sido evacuada”.

Más de 1.300 personas han sido evacuadas de varias playas del mar Negro y las rutas que conducen a ellas han sido bloqueadas, informaron las autoridades.

El presidente rumano Nicusor Dan subrayó que las fuerzas del orden y los servicios de seguridad “actuaron con rapidez y de manera preventiva” antes de la explosión y que la prioridad era la protección de vidas y la seguridad de la infraestructura portuaria.

“Con un conflicto militar en la frontera, es evidente que el entorno de seguridad en el que estamos es delicado, por lo que mantendremos un alto nivel de vigilancia”, explicó Dan, que agregó que el incidente es una “consecuencia directa de la guerra de agresión desatada por Rusia contra Ucrania”.

Los dos incidentes son algunos de los más recientes en una serie de incursiones de drones —tanto de Rusia como de Ucrania— que han afectado a un miembro de la OTAN desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Las fuerzas rumanas destruyeron otro dron marítimo en el mar Negro el miércoles. Desde el inicio de la guerra en el país vecino, el Ministerio de Defensa indicó que la Armada rumana ha neutralizado nueve de las 156 minas marinas en la cuenca del mar Negro.

El presidente francés Emmanuel Macron prometió apoyo a Rumania el viernes tras el incidente.

“Haremos todo lo que sus autoridades consideren necesario para proteger la soberanía de la tierra y del aire”, sostuvo Macron. “Pueden contar con nosotros”.

Por su parte, la Unión Europea estaba brindando “plena solidaridad y apoyo a Rumania”, dijo el viernes el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“La UE condena las reiteradas violaciones del espacio aéreo de los Estados miembros y reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad de todos los Estados miembros", escribió Costa en una publicación en internet el viernes. "Este es el tercer incidente de seguridad significativo en Rumania en las últimas semanas. Estos incidentes son una consecuencia directa de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”.

___________________________________

McGrath reportó desde Leamington Spa, Inglaterra. Sam McNeil contribuyó desde Bruselas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.