Israel ataca el sur de Líbano tras advertencias de evacuación a varias aldeas

La fuerza aérea de Israel atacó distintas zonas del sur del Líbano el viernes, mientras el ejército emitía advertencias de evacuación para nueve aldeas, incluida una que se había librado de gran parte de la destrucción y que estaba dando refugio a miles de personas desplazadas por la guerra.

Seis personas murieron, informó la agencia estatal de noticias libanesa. Las advertencias obligaron a cientos de familias a huir de la aldea de Anqoun y de la zona de Aarnaya, en el borde de la aldea de mayoría cristiana de Maghdoucheh, cerca de la ciudad portuaria sureña de Sidón.

Los ataques se produjeron un día después de que el grupo Hezbollah rechazara el más reciente acuerdo de alto al fuego entre Israel y el gobierno libanés, y exigiera una retirada completa de Israel del Líbano.

El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, un firme aliado de Hezbollah que ha estado actuando como mediador en nombre del grupo, manifestó que acepta la retirada de Hezbollah de las zonas al sur del río Litani siempre que coincida con la retirada de las tropas israelíes del sur del país. Fue su primer comentario sobre el acuerdo alcanzado en Washington esta semana.

El río, ubicado a unos 30 kilómetros (20 millas) al norte de la frontera con Israel, marca el límite de una zona de amortiguamiento establecida por la ONU en 2006 en la que Hezbollah tiene prohibido operar. Las tropas israelíes actualmente han avanzado mucho más allá del río Litani.

Berri añadió en un comunicado que el alto el fuego debería ser “completo e integral”, sin restricciones ni condiciones en tierra, mar y aire, y “sin arrasar y demoler todo lo que existe”. Se refería a amplias zonas que han sido demolidas por las tropas israelíes.

Berri criticó la creación de “zonas piloto” en el acuerdo, así como los llamados a una tregua unilateral por parte de Hezbollah y a su retirada de las áreas fronterizas al sur del río Litani.

Tropas libanesas y de la ONU toman posiciones en una aldea evacuada por soldados israelíes

La guerra en Líbano, donde las fuerzas israelíes han tomado grandes extensiones del sur desde el 2 de marzo, amenaza los esfuerzos por poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, un conducto de importancia mundial para el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y otras materias primas. Irán ha exigido que cualquier tregua con Irán abarque también al Líbano. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que enfrenta elecciones a finales de este año, quiere seguir adelante con la ofensiva hasta que Hezbollah deje de representar una amenaza.

Casi tres horas después de que el portavoz en árabe del ejército israelí emitiera las advertencias de evacuación el viernes, aviones de guerra israelíes atacaron las aldeas, incluida Anqoun. Unas 2.500 personas desplazadas por los combates se estaban refugiando en Anqoun, informó la agencia libanesa de noticias NNA.

Las sirenas de alerta por drones sonaron el jueves en varias comunidades fronterizas del norte de Israel, incluida una localidad donde Netanyahu se había reunido antes con funcionarios locales. Posteriormente, el ejército israelí indicó que las sirenas se activaron por intentos de interceptar varios drones que impactaron cerca de soldados en el sur libanés. No se reportaron heridos.

Se vio el viernes a cascos azules de la ONU y a tropas libanesas en una entrada de la aldea de Dibbine, cerca de la localidad de Marjayoun, después de que las fuerzas israelíes se retiraran tras intensos enfrentamientos con combatientes de Hezbollah.

El cese al fuego establece que las fuerzas armadas libanesas asuman el control de las zonas de seguridad en Líbano de las que los milicianos quedarían excluidos.

Fue la primera vez que las tropas israelíes se retiraron de un área del sur del Líbano desde que comenzó hace tres meses la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah.

En la entrada de la aldea, se observaban decenas de viviendas destruidas como resultado de los enfrentamientos y los ataques aéreos. Una excavadora de la fuerza de paz estaba abriendo la carretera principal que conduce a Dibin.

Las tropas israelíes han tomado alrededor de una quinta parte del Líbano, avanzando más hacia el sur del país que en cualquier momento desde el fin de la ocupación israelí de 1982-2000. El más reciente alto el fuego declarado se logró mediante conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y el gobierno libanés, que acusa a Hezbollah de arrastrar al país a la guerra y que había intentado desarmarlo antes de las últimas hostilidades.

Un ataque aéreo en la ciudad sureña de Tiro mató a tres personas y dejó siete heridas, incluidos tres niños y dos mujeres, informó el Ministerio de Salud el jueves por la noche.

Más de 3.500 personas han muerto en Líbano desde que comenzó la guerra. Los combates han matado al menos a 29 soldados israelíes y a tres civiles.

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El corresponsal Bassem Mroue en Beirut contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.