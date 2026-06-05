Nacionalista Sánchez y conservadora Fujimori cierran campañas previo a balotaje presidencial de Perú

El candidato presidencial nacionalista Roberto Sánchez y la conservadora Keiko Fujimori cerraron la noche del jueves sus campañas electorales en la capital de Perú, de cara al balotaje del domingo, prometiendo gobernar para resolver los diversos problemas que aquejan al país sudamericano, incluido el alza del crimen.

Desde el estadio Monumental, el más grande de Perú, Fujimori, de 51 años y líder de Fuerza Popular, aseguró que gobernará solamente cinco años con un equipo ministerial que congregará a los mejores especialistas y recuperará “el orden” con respeto a la Constitución y al banco central para evitar la inflación.

La candidata, que postula por cuarta vez, dijo que si llega al poder defenderá la inversión privada en todos los niveles para cuidar “los puestos de trabajo” y el futuro de “nuestros hijos”. La hija del fallecido y condenado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) añadió que representa “la reconciliación” y el “progreso” entre peruanos, mientras su rival, el nacionalista Sánchez, busca “dividir” y es el símbolo del “retroceso”.

Desde un parque de Lima, Sánchez, un exministro de Comercio Exterior del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y candidato de Juntos por el Perú, respondió a Fujimori y dijo que ella “se ha querido vender como la señora del orden” pero recordó que la bancada fujimorista impulsó varias normas conocidas como las “leyes procrimen” que favorecen a la criminalidad y dificultan el trabajo policial.

Según datos oficiales, la criminalidad ha avanzado el último quinquenio en Perú, en especial las extorsiones, que se han quintuplicado, y los asesinatos, que se han duplicado.

El psicólogo de 57 años y actual congresista añadió que si gobierna planteará a los socios comerciales de Perú “así sea China, el Reino Unido, Canadá, Australia” que traigan industria al país sudamericano para generar más puestos de trabajo.

“Vendemos pura materia prima”, se quejó. “La única forma posible de enriquecer la patria es dando justicia, paz social, derechos humanos, democracia y por eso que nos temen".

El viernes, tras el cierre de las campañas electorales, los candidatos no podrán realizar actividades proselitistas. Según las leyes de Perú tampoco se pueden difundir encuestas en el territorio durante la última semana. Los comicios son obligatorios bajo pena de multa de entre 7 y 32 dólares en caso de incumplimiento.

Las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Perú se realizarán el domingo 7 de junio. Quien triunfe gobernará por cinco años desde el 28 de julio.