Los líderes de la Unión Europea debatían el jueves para salvar importantes diferencias sobre el presupuesto a largo plazo del bloque y acordar un nuevo préstamo de 49.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania a cubrir sus necesidades económicas y militares el próximo año.

En una cumbre en Bruselas, algunos dirigentes pidieron apretarse el cinturón, mientras otros defendieron políticas tradicionales que consumen grandes partes del presupuesto. La mayoría quiere fondos adicionales para nuevas prioridades y para ayudar a Ucrania, casi cinco años después del inicio de la guerra.

“Europa necesita finanzas sólidas. No podemos ni debemos asumir más deuda”, afirmó el canciller alemán Friedrich Merz, en declaraciones que pusieron de relieve algunas de las contradicciones. “Al mismo tiempo, existe una serie de tareas que debemos cumplir de manera fiable”.

“Las prioridades deben ser una economía floreciente, el mercado interior debe ser capaz de desarrollar todo su potencial y necesitamos una mejor defensa”, señaló Merz a los periodistas.

Menor que los presupuestos nacionales, pero con mucho por discutir

El nuevo paquete de gasto conjunto es una declaración de las ambiciones de la UE en el mundo. Es pequeño en comparación con los presupuestos nacionales y se financia principalmente con aportaciones de los 27 países miembros en función del tamaño de sus economías.

El plan para el periodo 2028-2034 podría situarse entre el 1% y el 1,2% del ingreso nacional bruto, pero parece cada vez más probable que los líderes no alcancen el objetivo de fin de año de llegar a un acuerdo.

Alemania forma parte de un grupo importante de los llamados contribuyentes netos, que aportan al presupuesto más de lo que reciben en asignaciones, junto con Austria, Holanda y Suecia, entre otros.

“El presupuesto necesita modernizarse y necesita reducirse si queremos cerrar un acuerdo”, dijo el primer ministro holandés Rob Jetten al llegar a la cumbre. “Estoy listo para este maratón, ya sea que termine hoy, mañana o en algún momento de diciembre”.

Defensa de los subsidios agrícolas y de los fondos de infraestructura

Un amplio grupo de países, encabezado por Francia e Italia y apodado los “amigos de la cohesión”, defiende con firmeza los fondos que protegen a los agricultores y financian proyectos de infraestructura en países miembros relativamente pobres, para ayudarles a alcanzar los estándares de la UE.

La agricultura y la política de cohesión representan, cada una, aproximadamente un tercio del presupuesto.

“La cohesión consiste en el mismo nivel de vida en distintas regiones”, afirmó el primer ministro y multimillonario checo Andrej Babiš. “Por desgracia, no tenemos ninguna autopista hacia Austria y tenemos que construir nuestros hospitales”.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, que preside una cumbre que podría prolongarse hasta el viernes, instó a los líderes a abordar el debate con “mente abierta, un enfoque constructivo y sentido de compromiso”.

Indicó que se necesita un acuerdo “para finales de este año y, para ello, debemos alcanzar la unanimidad”. Costa quiere garantizar un acuerdo sobre el tamaño del presupuesto, cómo distribuir los fondos entre sus prioridades y sobre formas de recaudar dinero por otras vías.

La semana pasada, sugirió un impuesto a los servicios digitales en toda la UE. Se obtendría de la publicidad en línea y del dinero que las empresas ganan con los datos de los usuarios, y podría ascender a 5.000 millones de euros (5.500 millones de dólares) al año.

Si no se alcanza un acuerdo ahora, ello no sería un desastre. Los líderes volverán a reunirse el 18 y 19 de diciembre.

Ucrania y el rompecabezas presupuestario de Europa

Ucrania es una parte importante del rompecabezas presupuestario. El paquete de gasto prevé un sobre de 100.000 millones de euros (110.000 millones de dólares) para el gobierno en Kiev durante siete años. Los líderes también deben decidir sobre el nuevo préstamo y si los costos de su gestión deben salir del presupuesto.

A principios de este mes, Merz amenazó con bloquear un acuerdo presupuestario si no se asumía un “compromiso colectivo” con Ucrania por parte de todos los países miembros, “sin excepción”.

Bulgaria, la República Checa, Hungría y Eslovaquia se oponen a utilizar fondos para dar ayuda militar a Ucrania. Merz reiteró su advertencia el jueves y dijo que “hablaremos de esto en profundidad en conversaciones bilaterales”.

Pero Babiš insistió en que la “financiación de Ucrania debe negociarse por separado” y que la prioridad para Europa debe ser la “vida de nuestros ciudadanos”.

Hace casi un año, los líderes de la UE respaldaron un préstamo de 90.000 millones de euros (99.000 millones de dólares) para cubrir la mayor parte de las necesidades del gobierno ucraniano durante dos años. Pero la intensificación de los ataques de Rusia contra la infraestructura energética y civil, junto con las interrupciones del comercio en el mar Negro, han puesto las finanzas de Ucrania bajo tensión.

La Comisión planea nuevamente recaudar dinero para los préstamos en los mercados de capitales, destinando 20.000 millones de euros (22.000 millones de dólares) a la economía y 25.000 millones de euros (27.000 millones de dólares) a las fuerzas armadas.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que los planes de la UE de asignar dinero para Ucrania en su presupuesto harían que Kiev estuviera “menos inclinada hacia un proceso de paz y más decidida a continuar la guerra”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.