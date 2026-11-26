Un consorcio de inversionistas que incluye a un prestamista del gobierno de Estados Unidos ha anunciado que acordó adquirir los activos energéticos internacionales de la petrolera rusa Lukoil.

El consorcio, encabezado por la gestora de activos Eldridge, con sede en Estados Unidos, incluye a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (International Development Finance Corp.), un prestamista gubernamental, así como a Catena Investment Holding, una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, y al banco de inversión Xtellus Capital Partners, con sede en Nueva York.

La empresa rusa indicó a comienzos de año que planeaba vender sus activos internacionales a una firma estadounidense de capital privado. En ese momento, Lukoil buscaba desprenderse de su cartera global ante la amenaza de sanciones de Estados Unidos.

Según los términos del acuerdo, el consorcio adquiriría Lukoil International, que posee activos energéticos no rusos, incluidos yacimientos de petróleo y gas, refinerías, oleoductos y otra infraestructura, en 11 países. Sus operaciones producen actualmente alrededor de 350.000 barriles equivalentes de petróleo al día, señaló el consorcio en un comunicado.

El consorcio intercambiaría acciones rusas restringidas de Lukoil y de otras empresas rusas por toda la liquidez de Lukoil International, de acuerdo con los términos del acuerdo propuesto. Esto evitaría que el consorcio liderado por Estados Unidos realice pagos directos en efectivo a Rusia a cambio de los activos.

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional recibiría una participación accionaria en nombre de Estados Unidos. Un funcionario de la corporación, conocida como DFC por sus siglas en inglés, describió la participación de la agencia en el acuerdo como una forma de proteger los intereses de Estados Unidos y reducir el riesgo de que se involucren rivales. El funcionario, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato, calificó los activos de Lukoil como importantes para la seguridad energética de Estados Unidos y sus aliados.

El representante Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, criticó el acuerdo propuesto y sostuvo que el gobierno de Trump estaba eludiendo una prohibición del Congreso de que la DFC invierta en Rusia, una medida que buscaba presionar a Moscú para que ponga fin a la guerra en Ucrania.

“La DFC existe para impulsar el desarrollo en mercados emergentes, no para servir como vehículo financiero para los amigos ricos y bien conectados del presidente (estadounidense Donald) Trump", manifestó Meeks.

Trump ha tomado una serie de medidas en los últimos meses para suavizar su postura hacia Moscú, entre ellos aceptar comprar diésel ruso para intentar reducir los precios globales de la energía, reunirse con el presidente ruso Vladímir Putin y llamarlo amigo, y suspender de forma abrupta nuevas sanciones contra Rusia pocos días antes de que entraran en vigor.

El acuerdo sobre el diésel encontró oposición tanto de demócratas como de republicanos en el Congreso, donde los legisladores argumentaron que cualquier embarque ruso violaría una prohibición de 2022 a las importaciones de energía procedentes de Rusia.

Aunque el Departamento del Tesoro autorizó temporalmente transacciones de diésel ruso que normalmente estarían sujetas a sanciones de Estados Unidos, dos buques petroleros que originalmente se dirigían a Estados Unidos cambiaron de rumbo después de que funcionarios estatales y federales advirtieran a autoridades portuarias, distribuidores de combustible y bancos que facilitar cualquier envío podría acarrear consecuencias legales.

A comienzos de este año, Lukoil buscaba vender sus activos internacionales al grupo estadounidense Carlyle. El Departamento del Tesoro había dado a la empresa hasta el 28 de febrero para vender sus activos en el extranjero. Trump anunció sanciones contra Lukoil y Rosneft, las dos mayores empresas petroleras de Rusia, en octubre de 2025 para impulsar un alto el fuego en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Trump firmó en septiembre una iniciativa de ley destinada a renovar la presión sobre la economía rusa y a interrumpir los recursos financieros que alimentan la guerra contra Ucrania. Pero el mes pasado firmó una orden ejecutiva que pausó el nuevo paquete de sanciones dos días antes de la fecha límite para su implementación. ___

Didi Tang, en Washington, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.