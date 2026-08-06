Grupos de derechos acusan a Israel por muerte de periodista libanesa

Grupos de derechos humanos internacionales y libaneses acusaron a Israel el jueves de haber matado intencionalmente a la periodista libanesa Amal Khalil a principios de este año y de haber impedido que personal médico llegara hasta ella mientras yacía gravemente herida.

Khalil, corresponsal del periódico libanés Al-Akhbar en el sur del Líbano, murió en un ataque israelí en abril en la aldea de al-Tiri, a unos 8 kilómetros (5 millas) de la frontera con Israel, mientras cubría la guerra entre Israel y el grupo miliciano Hezbollah. Fue una de 11 periodistas asesinadas en ataques israelíes en Líbano desde 2023.

La colega de Khalil, la fotógrafa independiente y periodista de video Zeinab Faraj, resultó herida en los ataques.

Los grupos internacionales de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, junto con el grupo libanés Legal Agenda y el Sindicato de Periodistas en Líbano, manifestaron a reporteros en una conferencia de prensa conjunta en Beirut el jueves que llegaron a esta conclusión tras corroborar información de fotos, videos, imágenes satelitales, testimonios de testigos y funcionarios, y conversaciones por WhatsApp.

También indicaron que Israel sabía que Khalil y Faraj estaban allí y que drones israelíes volaban a baja altura sobre ambas antes de que se refugiaran en un edificio, y que el ejército israelí debió haber sabido que eran mujeres y periodistas.

Los grupos señalaron que Israel recibió múltiples llamadas de autoridades libanesas y de la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Líbano para permitir que paramédicos accedieran al lugar durante todo el día.

“Estos ataques fueron ataques directos contra civiles, lo cual es un crimen de guerra”, afirmó la investigadora de Amnistía Líbano Sahar Mandour. “Esto no cambia por la clasificación del ejército israelí de esta zona como una zona prohibida. Es un área civil”.

El ejército israelí indicó en un comunicado el jueves que su propia investigación preliminar concluyó que Khalil murió en una serie de ataques dirigidos a miembros de Hezbollah, y que una vez concluida la investigación se enviará a su rama jurídica para su revisión.

Israel ha negado anteriormente que ataque a periodistas.

Los ataques de abril ocurrieron menos de una semana después de que entrara en vigor una frágil tregua entre Israel y Hezbollah, y la periodista fue enviada a informar sobre la situación en aldeas devastadas. Su muerte provocó indignación en todo Líbano.

El grupo de derechos humanos dijo el jueves que un ataque israelí inicial mató a dos personas en un automóvil mientras conducían delante de las dos periodistas. Un segundo ataque alcanzó el automóvil de las periodistas después de que se detuvieran a un lado y se refugiaran junto a la entrada de un edificio cercano, hiriéndolas levemente. Entraron en el edificio, una tienda abandonada que vendía alimentos locales en conserva, antes de que un tercer ataque impactara el edificio.

Paramédicos de la Cruz Roja Libanesa finalmente recibieron autorización para ingresar al lugar y pudieron sacar a Faraj con vida, pero señalaron que tropas israelíes les dispararon cuando intentaron llegar hasta Khalil, que estaba enterrada bajo los escombros.

Ella permaneció con vida durante varias horas y finalmente sucumbió a sus heridas, indicó el informe, y poco después el ejército israelí dio autorización para que el personal médico se la llevara.

El informe forense indica que Khalil murió por la noche por un paro cardíaco debido a un traumatismo craneal y una hemorragia severa, horas después de que los paramédicos ingresaran inicialmente al área y fueran rechazados, dijo el investigador de Human Rights Watch para Líbano, Ramzi Kaiss.

“Es probable que Khalil estuviera viva cuando obligaron a los paramédicos a retirarse”, expresó Kaiss.

Amal Khalil es recordada por estar presente en grandes partes del sur libanés para intentar arrojar luz sobre la vida allí, pese a los riesgos. Su trabajo en la zona es ampliamente respetado en el panorama mediático del país.

Más de 4.000 personas murieron en ataques aéreos israelíes en Líbano, y más de un millón de personas fueron desplazadas desde que comenzó la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah el 2 de marzo. Hezbollah disparó cohetes a través de la frontera dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán.

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El corresponsal Sam Metz contribuyó con esta nota desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.