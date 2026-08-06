Detienen a sospechoso por la muerte de trabajadora humanitaria escocesa en Atenas

Un hombre acusado de quitarle la vida a una trabajadora humanitaria escocesa en Atenas y ocultar su cuerpo en una maleta fue encarcelado a la espera de su juicio por asesinato.

El sospechoso, un hombre afgano de 26 años, compareció el jueves ante un juez de instrucción en un tribunal del centro de Atenas, escoltado por policías con el rostro cubierto.

La audiencia duró casi tres horas, tras lo cual se ordenó su encarcelamiento preventivo a la espera de juicio por cargos de asesinato relacionados con la muerte de la mujer de 38 años, cuyo cuerpo en descomposición fue hallado dentro de una maleta en el distrito céntrico de Kypseli.

El cuerpo de la víctima, identificada en Escocia como Elisabeth Jane Ross, fue descubierto en un edificio abandonado el 18 de julio durante una ola de calor. Las autoridades esperan los resultados del análisis de tejidos para confirmar si su muerte fue por asfixia.

Las leyes griegas de protección de datos prohíben que las autoridades revelen los nombres de sospechosos de delitos sin su consentimiento, pero varios funcionarios han confirmado que se trata de un inmigrante de Afganistán.

“Entró en Grecia en 2016. Y cuando llegó, era un menor no acompañado”, declaró el jueves el ministro de Migración, Thanos Plevris, a la cadena privada Antenna.

“Se le concedió el estatus de protección internacional en 2018, sin antecedentes penales. Y hasta este delito, no tenía antecedentes penales”, añadió.

La policía detuvo inicialmente al sospechoso tras examinar imágenes de seguridad cercanas al lugar donde se encontró el cuerpo.

Detenido originalmente por cargos de armas, el hombre ahora también está acusado de homicidio premeditado y del presunto robo de más de 10.000 euros (11.500 dólares) de las cuentas de la víctima.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.