Cadena perpetua para acusado de atropello mortal en Múnich

El sospechoso de un ataque con un automóvil embestido contra una multitud en Múnich el año pasado, que dejó dos muertos y decenas de heridos, fue declarado culpable el jueves y condenado a cadena perpetua.

El afgano de 25 años, identificado únicamente como Farhad N. de acuerdo con las normas alemanas de privacidad, fue detenido inmediatamente después del ataque del 13 de febrero de 2025 contra una marcha sindical.

Fue uno de una serie de ataques en los que estuvieron implicados inmigrantes durante varios meses, lo que llevó la migración al primer plano de la campaña para las elecciones nacionales de Alemania, que se celebraron 10 días después.

El acusado fue declarado culpable de dos cargos de asesinato y 23 de intento de asesinato, entre otros delitos, informó la agencia de noticias alemana dpa. El tribunal determinó que tiene una culpabilidad “particularmente grave”, por lo cual probablemente no podrá optar a la libertad tras 15 años, como suele ocurrir en Alemania.

El tribunal concluyó que el sujeto quería atacar y matar a personas elegidas arbitrariamente en Alemania como reacción a la situación en países islámicos y demostrar que era un “buen musulmán”, informó dpa.

La embestida con el automóvil hirió mortalmente a dos personas: una niña de 2 años y su madre de 37. Otras 44 personas sufrieron lesiones potencialmente mortales o graves, según han indicado las autoridades.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.