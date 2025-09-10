Jefa de seguridad nacional de EEUU se reúne con primer ministro belga para abordar el narcotráfico

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se reunió el miércoles con el primer ministro belga, Bart De Wever, en el puerto de Amberes para hablar sobre seguridad marítima y los esfuerzos bilaterales para combatir el contrabando transnacional de drogas.

En una comparecencia conjunta, Noem señaló que varias agencias estadounidenses cooperan con Bélgica para aumentar el intercambio de datos e inteligencia para combatir el tráfico de drogas. "Nuestras amenazas serán detenidas a través de la colaboración, mediante el intercambio de información e inteligencia", expresó, añadiendo que los puertos son "un objetivo principal para organizaciones terroristas extranjeras, o carteles, u organizaciones criminales transnacionales que hacen contrabando de drogas y trafican a través de ellos. Y aquí en Amberes, ustedes lo saben muy bien".

De Wever, exalcalde de Amberes, ha viajado hasta Sudamérica en sus esfuerzos por abordar el creciente tráfico de drogas a través del norte de Europa. Comentó que las naciones europeas deberían aumentar la cooperación entre ellas, así como con Estados Unidos, "para aplastar el modelo de negocio del crimen organizado. Debemos hacer esto porque los criminales no conocen fronteras".

De Wever presentó a Noem a una perra detectora de drogas llamada Emma antes de mostrar los nuevos camiones utilizados por el puerto de Amberes para escanear contenedores en busca de mercancías ilícitas. Luego, ambos subieron a helicópteros para hacer un recorrido aéreo del puerto.

En los últimos años, han pasado más drogas por Amberes que por cualquier otra instalación europea, según el informe anual de 2025 de la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas.

El informe encontró que las incautaciones de cocaína en Europa en 2023 alcanzaron un récord por séptimo año consecutivo, con 419 toneladas de cocaína confiscadas por las autoridades. Bélgica lideró con 123 toneladas, seguida de España con 118 toneladas y Holanda con 59 toneladas. Los tres países con puertos importantes representaron el 72% del total incautado por los agentes.

El sistema de alerta temprana de la agencia de drogas para detectar nuevas drogas sintéticas ha identificado 1.000 nuevas sustancias en sus 27 años de existencia. Las autoridades han advertido que los flujos de drogas ilícitas provocarán crímenes violentos y aumentarán las tasas de adicción en todo el continente. Europa sigue siendo el principal productor y exportador de éxtasis.

Desde que asumió el cargo de secretaria de Seguridad Nacional, Noem ha viajado por todo el mundo para establecer y reforzar acuerdos de cooperación con las fuerzas de seguridad en Sudamérica y Europa. El martes se reunió en Londres con ministros de la asociación de intercambio de inteligencia Five Eyes centrada en la seguridad fronteriza.

La recién nombrada secretaria del Interior del Reino Unido, Shabana Mahmood, recibió a Noem y a los ministros de Canadá, Australia y Nueva Zelanda en la sede del siglo XVIII de la Compañía de Artilleros para conversaciones sobre la lucha contra la migración no autorizada, el abuso sexual infantil y la propagación de opioides.

Noem dijo que no hubo desacuerdos entre los ministros en las conversaciones centradas en compartir información sobre bandas criminales, usar tecnología para interrumpir sus redes y acelerar los arreglos de extradición. Los cinco países, alejados en distancia, son aliados cercanos con algunos problemas comunes, pero también difieren ampliamente en sus enfoques hacia la migración.

El programa del gobierno de Trump de redadas callejeras, detenciones masivas y deportaciones a gran escala de migrantes no autorizados ha atraído críticas nacionales e internacionales y una serie de desafíos legales.

