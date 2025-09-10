Stay up to date with notifications from The Independent

Mueren 3 migrantes cuando intentaban cruzar el Canal de la Mancha desde Francia

Associated Press
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 05:25 EDT
Tres migrantes murieron cuando intentaban cruzar el Canal de la Mancha desde el norte de Francia, según dijeron el miércoles las autoridades locales francesas, y se creía que al menos otros tres estaban desaparecidos.

Las tres personas que murieron durante la noche intentaban llegar a Reino Unido a a través de la peligrosa vía marítima, informó la prefectura del departamento de Pas-de-Calais.

Las autoridades locales creen que otros tres migrantes desaparecieron en el mar en otro intento de cruce. Los equipos de rescate lograron salvar a una persona durante ese accidente de bote, según informó la prefectura.

Los intentos de los migrantes de cruzar el Canal en embarcaciones que no cumplen las condiciones para la travesía se han multiplicado en los últimos días debido al clima favorable. Según cifras del gobierno británico, más de 1.100 personas que cruzaron en pequeñas embarcaciones llegaron a Reino Unido la semana pasada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

