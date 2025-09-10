La flotilla activista en misión a Gaza dice haber sufrido otro ataque en Túnez

Una flotilla de activistas internacionales que aspira a romper el bloqueo israelí sobre Gaza dijo el miércoles que fue agredida por segunda noche consecutiva y que un dron atacó uno de sus barcos que estaba atracado en aguas tunecinas. Nadie resultó herido.

La Flotilla Global Sumud compartió imágenes de una cámara de seguridad que muestran a personas a bordo del "Alma", con bandera británica, gritando "fuego" y señalando al cielo. Proyectiles en llamas cayeron sobre la cubierta, explotando y provocando un incendio.

"Un dron vino y lanzó otro dispositivo incendiario", dijo Thiago Ávila, un activista brasileño y portavoz de la flotilla.

El grupo también publicó una foto de un objeto carbonizado cubierto de plástico derretido, que dijeron fue lanzado por el dron, causando el incendio. "Afortunadamente, fue contenido sin daños estructurales a nuestro barco, sin heridas a nuestro equipo y continuamos nuestra misión de romper el asedio de Gaza", añadió Ávila.

El ataque parecía similar al de la noche anterior en el barco "Family", con bandera portuguesa.

Tanto el Alma como el Family son los barcos nodriza de la misión, que proporcionan apoyo y provisiones a embarcaciones más pequeñas y transportan a los miembros más destacados de la flotilla, como la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

"Estos ataques repetidos ocurren durante una agresión israelí intensificada contra los palestinos en Gaza, y son un intento orquestado de distraer y desviar nuestra misión", dijeron los activistas.

La policía costera tunecina fue vista junto a los barcos de la flotilla frente a la ciudad portuaria de Sidi Bou Said el miércoles por la mañana. Las autoridades tunecinas habían negado anteriormente las afirmaciones de que el primer ataque fuera obra de drones, añadiendo que estaban investigando.

El Ministerio tunecino del Interior, la guardia costera y la fiscalía no hicieron comentarios de inmediato sobre el nuevo incidente.

No era el primer ataque a activistas que intentan romper el bloqueo israelí de Gaza.

Otro barco dijo que fue atacado por drones en mayo en aguas internacionales frente a Malta. Una caravana terrestre que viajaba a través del norte de África también intentó llegar a la frontera, pero fue bloqueada por fuerzas de seguridad alineadas con Egipto en el este de Libia.

Aunque no se veían drones en las imágenes compartidas por la flotilla, en algunos de los videos se podían escuchar sonidos de zumbidos consistentes con aeronaves no tripuladas.

Los participantes de la flotilla también han informado haber visto drones sobrevolándoles desde que partieron de Barcelona el 1 de septiembre, incluyendo momentos antes de los ataques. Aunque no ofrecieron evidencia concreta, algunos activistas culparon a Israel, que en el pasado ha interceptado otros barcos de activistas que intentan llegar a Gaza por mar.

"Israel ha hecho esto en otras ocasiones, enviar un dron para sabotear algunos de los barcos de la flotilla. Esto ha sucedido antes", dijo Colau el martes.

Israel no ha respondido a las acusaciones. En el pasado ha tachado las flotillas de maniobras publicitarias y alega que el bloqueo es necesario para prevenir el contrabando, particularmente de armas.

El ultraderechista ministro israelí de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, ha presentado una propuesta al gabinete para clasificar a los miembros de la flotilla como prisioneros de seguridad, lo que podría hacer que pasen semanas bajo detención israelí. También intenta clasificar a los manifestantes en Israel que protestan contra la guerra bajo una designación similar, como "partidarios del terrorismo", aunque es poco probable que ambas iniciativas prosperen.

Si la flotilla fuera interceptada nuevamente por Israel, es probable que sus miembros sean deportados en cuestión de días, de forma similar a la última vez.

El mar Mediterráneo es uno de los cuerpos de agua más vigilados del mundo, con aeronaves militares tripuladas y no tripuladas sobrevolándolo todos los días. Sin embargo, expertos en drones y municiones han señalado que los ataques reportados por la flotilla podrían haberse realizado desde pequeños drones comerciales adaptados para la ocasión.

La flotilla de alrededor de 20 barcos lleva una cantidad simbólica de ayuda humanitaria para los palestinos en Gaza y había planeado una parada en Túnez para que otros barcos se unieran a la comitiva.

Las autoridades locales en el puerto tunecino de Sidi Bou Said dijeron que la flotilla tenía previsto zarpar en algún momento de la tarde.

___

Brito informó desde Barcelona, España. La periodista de Associated Press Melanie Lidman en Jerusalén contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.