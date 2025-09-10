Polonia dice que derribó drones rusos que violaron su espacio aéreo durante bombardeos en Ucrania

Varios drones rusos ingresaron en el espacio aéreo polaco y fueron derribados sobre su territorio con la ayuda de aliados de la OTAN, según dijo Polonia el miércoles por la mañana, describiendo el incidente como un "acto de agresión" ocurrido durante una oleada de ataques rusos sobre Ucrania.

Varios líderes europeos dijeron que creían que Rusia estaba escalando la guerra de forma deliberada, y la OTAN abordaría el incidente en una reunión. El suceso ocurrió tres días después del mayor ataque aéreo de Rusia sobre Ucrania desde que comenzó la guerra, un ataque que por primera vez alcanzó un edificio gubernamental clave en Kiev.

"La guerra de Rusia está escalando, no terminando", dijo la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas. "Anoche en Polonia vimos la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde que comenzó la guerra, y los indicios sugieren que fue intencional, no accidental".

El primer ministro polaco, Donald Tusk, escribió en redes sociales que el espacio aéreo polaco fue violado por varios drones rusos. " Aquellos drones que representaban una amenaza directa fueron derribados", dijo Tusk.

El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, escribió en X que más de diez objetos cruzaron al espacio aéreo polaco, pero no especificó un número exacto. Dio las gracias al Comando Aéreo de la OTAN y a la Real Fuerza Aérea y Espacial de los Países Bajos por apoyar la acción con aviones de combate F-35.

El espacio aéreo polaco ha sido violado múltiples veces desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, pero no ha habido episodios de esta magnitud ni en Polonia ni en ninguna otra nación occidental a lo largo del flanco oriental de la OTAN y la Unión Europea.

Los drones inquietan a miembros bálticos de la OTAN

Líderes en los estratégicos estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia —los miembros de la OTAN más inquietos por la agresión rusa— expresaron profundas preocupaciones.

"Rusia está expandiendo deliberadamente su agresión, representando una amenaza cada vez mayor para Europa", escribió en X el presidente lituano, Gitanas Nausėda. El ministro estonio de Exteriores, Margus Tsahkna, dijo que los ataques nocturnos sobre Ucrania y las violaciones del espacio aéreo polaco fueron "otro recordatorio contundente de que Rusia no es sólo una amenaza para Ucrania, sino para toda Europa y la OTAN".

Bernard Blaszczuk, alcalde del pueblo de Wyryki en la región de Lublin, dijo a TVP Info que una casa fue impactada por "ya sea un misil o un dron, aún no lo sabemos". Dijo que había personas dentro del edificio, pero nadie resultó herido.

Las fuerzas armadas polacas dijeron el miércoles por la mañana que había una operación en marcha para buscar posibles puntos de caída de los artefactos e instaron a las personas a no acercarse, tocar o mover cualquier objeto que vean, advirtiendo que pueden representar una amenaza y podrían contener material peligroso.

El Aeropuerto Chopin de Varsovia suspendió los vuelos durante varias horas, citando el cierre del espacio aéreo debido a operaciones militares.

Artefactos rusos han entrado antes en el espacio aéreo polaco

Polonia se ha quejado en otras ocasiones de que objetos rusos ingresaron a su espacio aéreo durante ataques a Ucrania.

En agosto, el ministro polaco de Defensa dijo que un objeto volador que se estrelló y explotó en un campo de maíz en el este de Polonia fue identificado como un dron ruso, y lo calificó como una provocación por parte de Rusia.

En marzo, Polonia envió aviones de combate después de que un misil ruso pasara brevemente por el espacio aéreo polaco en su camino hacia un objetivo en el oeste de Ucrania, y en 2022, un misil que probablemente fue disparado por Ucrania para interceptar un ataque ruso aterrizó en Polonia, matando a dos personas.

Miembros de la OTAN prometen apoyo

La OTAN dijo que sus defensas antiaéreas apoyaron a Polonia, y la portavoz principal, Allison Hart, dijo que los 32 enviados nacionales de la organización militar comentarían el asunto en una reunión planificada con antelación.

"Esta es la primera vez que aviones de la OTAN han enfrentado amenazas potenciales en el espacio aéreo aliado", dijo el coronel Martin O’Donnell, de las Fuerzas Aliadas Supremas de Europa de la OTAN.

El primer ministro holandés, Dick Schoof, confirmó en un mensaje en X que los aviones de combate F-35 holandeses estacionados en Polonia en una misión de la OTAN brindaron apoyo a la fuerza aérea polaca durante la noche.

"Permítanme ser claro: la violación del espacio aéreo polaco anoche por drones rusos es inaceptable. Es una prueba más de que la guerra de agresión rusa representa una amenaza para la seguridad europea", dijo Schoof en el mensaje en holandés en X.

Los sistemas de defensa Patriot alemanes en Polonia también fueron puestos "en alerta", y se desplegaron un avión de alerta temprana italiano y un avión de reabastecimiento aéreo de la flota de aviones de transporte multinacional de la OTAN, dijo O’Donnell.

La OTAN, dijo, "está comprometida a defender cada kilómetro del territorio de la OTAN, incluido nuestro espacio aéreo".

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo en un mensaje en Telegram que el despliegue de aviones europeos para interceptar los drones fue un "precedente importante".

Rusia debe saber que la respuesta a la escalada "será una reacción clara y fuerte de todos los socios", dijo Zelenskyy.

Ataques rusos golpean el centro y oeste de Ucrania

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia empleó 415 drones de ataque y señuelo, así como 42 misiles de crucero y un misil balístico anoche.

Las defensas aéreas ucranianas interceptaron o bloquearon 386 drones y 27 misiles de crucero, según el reporte.

"Al menos ocho vehículos aéreos no tripulados enemigos cruzaron la frontera estatal de Ucrania en dirección a la República de Polonia", dijo el mensaje de la Fuerza Aérea.

Drones rusos hirieron a tres personas en la región occidental de Jmelnitski, en Ucrania, según escribió en Telegram su responsable, Serhii Tiurin, el miércoles temprano. Dijo que una fábrica de costura fue destruida, una estación de servicio y varios vehículos resultaron dañados, y las ventanas de varias casas quedaron destrozadas.

Una persona murió y otra resultó herida en la región de Zhytomyr durante la noche, escribió el jefe de la administración regional, Vitalii Bunechko, en Telegram, mientras que hogares y negocios sufrieron daños.

En la región de Vinnytsia, drones rusos dañaron "infraestructura civil e industrial", según la jefa regional, Natalia Zabolotna. Casi 30 edificios residenciales resultaron dañados y una persona resultó herida.

En la región de Cherkasy, varias casas y una red eléctrica sufrieron daños en un ataque ruso. En el distrito de Zolotonosha, una onda expansiva destruyó un granero matando a dos vacas, escribió el jefe regional Ihor Taburets en Telegram.

El Ministerio ruso de Defensa dijo en su informe matutino del miércoles que había destruido 122 drones ucranianos sobre varias regiones rusas durante la noche, incluyendo sobre Crimea, anexionada de forma ilegal, y áreas del mar Negro.

Novikov informó desde Kiev, Ucrania. Los periodistas de AP Lorne Cook en Bruselas y Geir Moulson en Berlín contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.