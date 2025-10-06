Israel deporta a Greta Thunberg y a decenas de activistas de la flotilla Sumud

Las autoridades israelíes dijeron el lunes que han deportado a Grecia y Eslovaquia a otras 171 personas detenidas por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza, incluida la destacada activista sueca Greta Thunberg.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel publicó en X que “los deportados eran ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos”. La publicación incluía fotos de Thunberg y otros activistas vistiendo camisetas blancas y pantalones deportivos grises.

Las autoridades israelíes rechazaron una vez más las acusaciones de maltrato que han surgido en entrevistas con activistas que fueron deportados a Turquía, España e Italia durante el fin de semana.

Lubna Tuma, abogada de la asociación Adalah que representa a más de 470 participantes de la Flotilla Global Sumud que fueron detenidos la semana pasada al intentar romper el sitio israelí de la franja de Gaza, dijo que 150 personas seguían detenidas en la prisión de Ktziot en Israel. Cuarenta de ellas estaban en huelga de hambre.

“Algunos manifestaron que prefieren que su comida vaya a las personas en Gaza”, dijo Tuma durante una sesión informativa en vivo el lunes que fue transmitida en las cuentas de Instagram de Adalah y de la flotilla. Otros también se negaban a beber agua “hasta que se brinde tratamiento médico a todos los detenidos”, afirmó.

Aunque los abogados de Adalah han visto a la mayoría de los activistas hasta ahora —pero no a todos—, Tuma dijo que las autoridades israelíes han violado repetidamente los derechos de los activistas, comenzando con su interceptación en aguas internacionales, traslado a Israel y posterior traslado a una prisión de máxima seguridad donde, según Tuma, los detenidos fueron sometidos a violencia física y humillación.

Las autoridades israelíes rechazan enérgicamente las afirmaciones, reiterando que los derechos de los activistas fueron respetados durante toda su detención. En cambio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel acusó a un activista de morder a una médica.

La interceptación de la flotilla provocó manifestaciones a gran escala en ciudades de todo el mundo y grandes concentraciones en aeropuertos para recibir a los deportados.

Varios activistas que fueron liberados en los últimos dos días han dado testimonios alegando maltrato por parte de las autoridades israelíes.

“Hubo algo de deshumanización, violencia y gritos”, dijo Roos Ykema, un miembro holandés de la flotilla que fue deportado a Madrid el domingo, a The Associated Press. “Pero recibimos el trato europeo”, agregó.

Sus comentarios fueron respaldados por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien regresó anoche a la ciudad española.

“Israel nos ha secuestrado a nosotros, nos ha secuestrado a los barcos, nos ha vulnerado todos nuestros derechos fundamentales, poniéndonos en una prisión donde no ha habido ninguna garantía, donde ha habido maltrato”, dijo Colau a los periodistas al aterrizar. También agregó que es importante insistir en que nada de lo que ellos pasaron es “comparable con lo que está sufriendo la población palestina”.

_____

Renata Brito informó desde Barcelona, España.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.