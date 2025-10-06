Ucrania dice que atacó planta de municiones, terminal petrolera y depósito de armas en Rusia

El ejército ucraniano afirmó el lunes que sus drones de largo alcance impactaron una importante planta de municiones rusa, un terminal de petróleo clave y un importante depósito de armas detrás de la línea del frente, aumentando la presión reciente sobre la logística militar de Moscú.

El Estado Mayor General de Ucrania declaró que atacó la planta de municiones Sverdlov en la región de Nizhni Nóvgorod, en el oeste de Rusia, durante la noche, causando múltiples explosiones y un incendio. Indicó que la planta suministra a las fuerzas rusas con municiones de aviación y artillería, bombas de aviación y municiones antiaéreas y antitanque.

Los drones ucranianos también impactaron un terminal de petróleo en Crimea, provocando un incendio, y un depósito de municiones del 18º Ejército de Armas Combinadas de Rusia, según el Estado Mayor General.

Las autoridades rusas reconocieron un importante ataque de drones ucranianos en 14 regiones rusas, así como en la península ucraniana anexada de Crimea y alrededor del Mar Negro y el Mar de Azov. Pero dieron pocos detalles más allá de afirmar que las defensas aéreas derribaron 251 drones ucranianos, convirtiéndolo en una de las mayores arremetidas ucranianas sobre territorio ruso desde que comenzó la guerra hace más de tres años.

Gleb Nikitin, el gobernador de la región de Nizhni Nóvgorod, aseguró que las defensas aéreas repelieron un ataque de 20 drones ucranianos en una zona industrial local que incluye la planta de municiones y que no se dañaron instalaciones.

Los ataques de largo alcance de Ucrania a refinerías y otras instalaciones petroleras contribuyeron a la escasez de combustible en las estaciones de servicio rusas en agosto.

Mejorar las armas de producción nacional, especialmente los drones, ha sido uno de los principales objetivos de las autoridades ucranianas mientras se esfuerzan por contrarrestar la invasión rusa y alcanzar más profundamente a Rusia a fin de ejercer presión militar, política y social sobre el presidente Vladímir Putin.

Aunque la economía nacional y el ejército de Rusia son mucho más grandes que los de Ucrania, Kiev ha limitado en gran medida las ganancias rusas en el campo de batalla a un progreso lento y costoso a través del campo ucraniano, ya que la tecnología de drones de vanguardia compensa en parte su escasez de soldados.

Ante la incertidumbre sobre el apoyo militar occidental, Ucrania ha desarrollado rápidamente su capacidad de fabricación de defensa. Ya está compartiendo su experiencia en drones con países europeos y está discutiendo una posible cooperación tecnológica y de producción con Estados Unidos.

La floreciente industria de defensa de Ucrania podría comenzar a exportar armas excedentes para finales de este año, utilizando los ingresos para comprar sistemas sofisticados que no puede fabricar por sí misma, sostuvo el lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Para finales de este año, Ucrania espera proporcionar al menos la mitad de las armas que sus tropas necesitan en el frente, aseguró Zelenskyy en un foro de defensa en Kiev.

"Ya en el frente, más del 40% de las armas utilizadas son armas producidas en Ucrania o con Ucrania", aseveró Zelenskyy en un discurso.

El año pasado, Ucrania produjo y entregó 2,4 millones de proyectiles al frente, según el líder ucraniano.

Actualmente, Ucrania está produciendo 40 sistemas de artillería autopropulsada Bohdana al mes, afirmó Zelenskyy. En comparación, la tasa de producción en abril de 2024 era de 10 unidades por mes.

"Ha llegado el momento de lanzar la exportación de nuestras armas ucranianas, aquellos tipos de armas que tenemos en excedente, y por lo tanto pueden ser exportadas, para que haya financiamiento para aquellos tipos de armas que son especialmente necesarias para la defensa", expresó Zelenskyy en un discurso, posiblemente refiriéndose a los sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense.

Añadió que Ucrania ya tiene acuerdos para comenzar exportaciones a Europa, Estados Unidos y Oriente Medio, y las compras podrían comenzar para finales de este año.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.