Irán sopesa respuesta a las sanciones de la ONU por su programa nuclear

Irán evaluaba el domingo cómo responder a las sanciones reimpuestas por Naciones Unidas por su programa atómico. Un legislador sugirió que el Parlamento podría sopesar retirar al país del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Las sanciones vuelven a congelar los activos iraníes en el extranjero, detienen los acuerdos de armas con Teherán y penalizan cualquier desarrollo del programa de misiles balísticos de Irán, entre otras medidas. Esto ocurrió a través de un mecanismo automático conocido como “snapback”, incluido en el acuerdo nuclear de Irán de 2015 con las potencias mundiales, y se produce mientras la economía iraní ya está tambaleándose.

El rial, la moneda iraní, se encuentra en un mínimo histórico, aumentando la presión sobre los precios de los alimentos y haciendo que la vida diaria sea aún más desafiante. Esto incluye carne, arroz y otros productos básicos de la mesa iraní.

Mientras tanto, la gente se preocupa por una nueva ronda de enfrentamientos entre Irán e Israel, así como potencialmente con Estados Unidos, ya que los sitios de misiles atacados durante la guerra de 12 días en junio ahora parecen estar siendo reconstruidos.

Hablando con el Club de Jóvenes Periodistas, que está afiliado a la televisión estatal iraní, el legislador Ismail Kowsari dijo que el Parlamento discutiría la retirada del tratado nuclear.

“El Parlamento discutirá este tema... y tomará una decisión al respecto”, expresó.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, emitió su propia advertencia a aquellos que acaten las sanciones de la ONU mientras el Parlamento comenzaba a reunirse el domingo.

“Anunciamos que, si algún país quiere tomar medidas contra Irán basándose en estas resoluciones ilegales, enfrentará una acción recíproca seria de Irán, y los tres países europeos que son los iniciadores de esta acción ilegal también enfrentarán nuestra reacción”, dijo Qalibaf sin dar más detalles, según un informe de la agencia de noticias estatal IRNA.

Irán considera retirarse del tratado

Francia, Alemania y el Reino Unido activaron el snapback sobre Irán hace 30 días por su restricción adicional al monitoreo de su programa nuclear y el estancamiento en las negociaciones con Estados Unidos.

Irán se retiró aún más del monitoreo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) después de la guerra de Israel con el país en junio, que también vio a Estados Unidos atacar sitios nucleares en la República Islámica.

Mientras tanto, el país aún mantiene un stock de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, técnicamente a un paso de los niveles de grado armamentístico del 90%, que es en gran medida suficiente para fabricar varias bombas atómicas, si Teherán decide dar ese paso.

Irán asegura que su programa nuclear es pacífico, aunque Occidente y el OIEA dicen que Teherán tuvo un programa de armas organizado hasta 2003.

Los tres países europeos dijeron el domingo que “continuamente hicieron todo lo posible para no activar el snapback”. Pero Irán “no ha autorizado a los inspectores del OIEA a recuperar el acceso a los sitios nucleares de Irán, ni ha producido y transmitido al OIEA un informe que dé cuenta de su stock de uranio altamente enriquecido”.

Las naciones también señalaron que Irán enriquece uranio a un nivel que ningún otro programa pacífico hace.

Preguntado por el Club de Jóvenes Periodistas si la retirada de Irán del tratado significaba avanzar hacia la construcción de la bomba, Kowsari dijo: “No, no significa eso. Este tema se revisará por separado más adelante, y podemos tenerlo en la agenda si es necesario”.

Teherán sostiene que el “snapback” no debió ocurrir

Teherán ha argumentado que los tres países europeos no deberían tener permitido implementar el snapback, señalando en parte la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo en 2018, durante el primer mandato de la administración del presidente Donald Trump.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elogió a los tres países europeos por “un acto de liderazgo global decisivo” por imponer las sanciones a Irán y dijo que “la diplomacia sigue siendo una opción”.

“Para que eso suceda, Irán debe aceptar conversaciones directas”, señaló Rubio.

Sin embargo, sigue sin estar claro cómo responderá Teherán el domingo.

“La administración Trump parece pensar que tiene una mano más fuerte después de los ataques, y puede esperar a que Irán regrese a la mesa”, dijo Kelsey Davenport, experta nuclear de la Asociación de Control de Armas con sede en Washington. “Dada la información que Irán tiene, dados los materiales que permanecen en Irán, esa es una suposición muy peligrosa”.

Los riesgos también permanecen para Irán, agregó.

“A corto plazo, expulsar al OIEA aumenta el riesgo de un error de cálculo. Estados Unidos o Israel podrían usar la falta de inspecciones como pretexto para más ataques”, señaló Davenport.

Vahdat informó desde Teherán, Irán. El periodista de The Associated Press Nasser Karimi en Teherán contribuyó a este informe.

