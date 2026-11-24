Irán reiteró el martes que no habrá conversaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto a menos que se cumplan varias condiciones. Además, afirmó que tres petroleros chocaron con minas navales en el estrecho de Ormuz y se incendiaron pese a la cobertura aérea de Washington.

Mientras, al menos 8 palestinos murieron tras tres ataques israelíes separados en Gaza.

A continuación, las últimas noticias en Oriente Medio el martes.

Irán insiste: no habrá negociaciones con EEUU si no se cumplen condiciones

El principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó el martes que Teherán no negociará con Estados Unidos “hasta que se cumplan las siete condiciones de Irán”, según la televisión estatal.

La República Islámica no ha hecho públicas sus condiciones, pero medios estatales iraníes han señalado que incluyen el levantamiento de las sanciones, el fin del bloqueo naval de Washington a los puertos iraníes y la liberación de activos de Teherán incautados.

También advirtió que Irán “ampliará el alcance geográfico del conflicto si el enemigo comete un error”.

Teherán dice que 3 petroleros ardieron tras chocar con minas en Ormuz

El brazo naval de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que las embarcaciones chocaron con las minas navales porque estaban “violando las normas" sobre el paso por el estrecho de Ormuz.

En una publicación en Telegram el lunes, indicó que el estrecho “no es un lugar para probar rutas no autorizadas ni para ignorar las advertencias marítimas”.

Los buques quedaron “envueltos en llamas” tras chocar contra las minas pese a estar bajo escolta aérea de Estados Unidos.

Al menos 8 palestinos mueren en ataques israelíes en Gaza

Funcionarios hospitalarios en Gaza dijeron que al menos ocho personas murieron en tres ataques el lunes por la noche y el martes por la mañana, incluido uno contra una comisaría en Jan Yunis.

Responsables del hospital Al-Shifa, en la Ciudad de Gaza, señalaron que dos personas murieron en un ataque poco antes de la medianoche. Funcionarios del hospital Nasser reportaron que tres agentes de policía fallecieron en un ataque en el sur de la Franja en la madrugada del martes. El hospital Al-Aqsa, por su parte, indicó que otras tres personas, incluido un menor, perdieron la vida en un operativo en el centro de Gaza el martes por la mañana.

El ejército de Israel no respondió a preguntas sobre los ataques.

Desde el alto el fuego del año pasado, el ejército ha atacado repetidamente comisarías en zonas del enclave controladas por Hamás por considerarlas instrumentos del gobierno del grupo insurgente, y en el pasado afirmó que existe una superposición entre agentes de policía y miembros de las brigadas insurgentes de Hamás.

Hamás sostiene que la policía es necesaria para preservar el orden en medio de la persistente escasez y la inestabilidad.

Al menos 74.746 palestinos han muerto en la guerra de tres años entre Israel y Hamás, según el Ministerio de Salud en Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros de víctimas que las agencias de Naciones Unidas y expertos independientes consideran, por lo general, fiables. Pero no ofrece un desglose entre civiles y combatientes.

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Hadjicostis informó desde Nicosia, Chipre, y Metz desde Jerusalén.

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Este informe se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.