El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy elogió el lunes a sus servicios de seguridad por un ataque con drones navales en aguas libias que, asegura, hundió uno de los buques de guerra más nuevos de Rusia. Funcionarios de la nación africana, sin embargo, afirmaron que la embarcación sólo sufrió daños graves.

En tanto, el gobierno de Estados Unidos anunció sanciones sobre más de una veintena de empresas y ejecutivos vinculados con Irán. En Gaza, funcionarios de salud y una agencia de ayuda informaron que tres personas murieron por ataques israelíes.

A continuación las últimas noticias del lunes en Oriente Medio.

Zelenskyy: Drones navales “hundieron” buque de guerra ruso en Libia

Zelenskyy afirmó el lunes en X que drones navales ucranianos alcanzaron la corbeta rusa Merkury en aguas libias, parte de una operación realizada por los servicios de seguridad de su país.

Las autoridades del este de Libia señalaron que, como parte de un acuerdo de cooperación con Rusia, la embarcación se encontraba atracada en la base naval de la ciudad costera de Bengasi para reabastecer combustible y suministros.

Dos funcionarios libios, quienes hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizados a dar declaraciones a la prensa, indicaron que la embarcación permanece a flote, aunque con daños graves.

El gobierno rival de Libia, con sede en la capital del país, Trípoli, publicó un mensaje en Facebook en el que condenó el ataque. El Ministerio de Asuntos Exteriores señaló el lunes en un comunicado que no aceptará el verse arrastrado a la guerra entre Rusia y Ucrania, y que la soberanía y la integridad territorial de Libia no son negociables.

Zelenskyy sostuvo que durante la operación del domingo también se destruyó un helicóptero de combate ruso Ka-27 y se alcanzó a un buque de carga ruso que transportaba armas.

El servicio de seguridad de Ucrania indicó el lunes en un comunicado que ambas embarcaciones eran “objetivos militares legítimos para Ucrania porque apoyaban directamente las capacidades militares de Rusia”.

Ataque de fuerzas respaldadas por Arabia Saudí deja 11 muertos en Yemen

Un ataque en el oeste de Yemen mató el lunes a 11 personas e hirió a otras 19, dijeron los hutíes de Yemen. Más al sur, en la localidad de Lahj, otros siete ataques aéreos dejaron al menos 25 muertos o heridos, según el Ministerio de Salud, el cual es administrado por el grupo insurgente respaldado por Irán.

Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud, afirmó que el primer ataque de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí aparentemente estuvo dirigido contra instalaciones de telecomunicaciones y un edificio residencial en la provincia de Hodeida. Añadió que aún hay más víctimas entre los escombros.

Los siete ataques en Lahj tuvieron como objetivo vehículos y autobuses que transportaban a civiles, en su mayoría desplazados, hacia la provincia de Taiz, indicó el portavoz.

Los hutíes no presentaron evidencia para respaldar sus afirmaciones, y The Associated Press no pudo verificarlas de manera independiente. Las autoridades saudíes no comentaron de momento sobre las acusaciones.

Ataques israelíes en Gaza dejan tres muertos

Tres personas murieron el lunes en respectivos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, incluido un empleado de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, según la dependencia y el Hospital Shifa.

Un empleado varón murió y otros tres trabajadores de UNRWA resultaron heridos cuando se produjo un ataque en una calle cerca del pozo de agua donde estaban trabajando en Jabaliya, detalló la agencia.

Adel Al-Helo fue alcanzado en la cabeza y murió de inmediato, relató Nizar Al-Helo, hermano de la víctima.

“No hay alto el fuego, no hay tregua, nada de eso. Sólo hay muerte y destrucción en Gaza”, subrayó.

Otras dos personas murieron en un ataque que alcanzó un vehículo al oeste de Ciudad de Gaza, según el Hospital Shifa, añadiendo que el episodio dejó varios heridos.

El ejército israelí afirmó, sin aportar pruebas, que su ataque estuvo dirigido contra Nukhba, la unidad de comandos de élite de Hamás.

EEUU impone sanciones a casas financieras vinculadas con Irán

El gobierno del presidente Donald Trump volvió a intensificar la presión sobre la golpeada economía de Irán al imponer sanciones sobre casi 30 casas de cambio con sede en Irán o vinculadas a Irán.

Las cerca de 20 empresas y ejecutivos señalados forman parte integral del sistema bancario de Irán, que intenta eludir sanciones previas de Estados Unidos contra bancos iraníes, informó el Departamento del Tesoro el lunes. La mayoría de las personas y entidades sancionadas se encuentran en Dubái y Hong Kong.

“El Tesoro seguirá desmantelando estas redes ilícitas hasta que hayamos enterrado la cabeza de la serpiente”, indicó la agencia en un comunicado.

Las sanciones establecen congelar cualquier activo que las empresas tengan en jurisdicciones de Estados Unidos o que ingrese al sistema financiero de Estados Unidos.

Rubio se reúne con el primer ministro de Qatar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunía el lunes con el primer ministro de Qatar, un mediador clave en los estancados esfuerzos por alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Rubio mantenía conversaciones con el primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, como parte del diálogo estratégico entre Estados Unidos y Qatar, el cual abarca una amplia gama de asuntos de seguridad regional, así como las relaciones bilaterales entre Washington y Doha. Ninguno de los dos dio declaraciones mientras posaban para los fotógrafos antes de dar inicio a su reunión en el Departamento de Estado.

Trump ha dicho que no ve la necesidad de reanudar operaciones militares a gran escala en Irán, al tiempo que exige que Teherán dé marcha atrás en sus intentos por vigilar y controlar el estrecho de Ormuz.

Grupo “ilícito” cierra oleoductos en Libia

Grupos armados cerraron dos oleoductos en Libia, recortando aproximadamente una cuarta parte de la producción del país y amenazando los suministros para Europa, informó la paraestatal Corporación Nacional del Petróleo la noche del domingo.

El organismo señaló que un “grupo fuera de la ley” cerró una válvula en la línea procedente del yacimiento Sharara, en el oeste de Libia, frenando el flujo de cerca de 350.000 barriles diarios.

Otro importante oleoducto, Hamada, ha estado cerrado desde hace más de tres semanas.

Cantante iraní es castigada por actuar sin hiyab

Las autoridades iraníes ejecutaron el lunes sentencias de 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmady y otras cuatro personas por dar un concierto en línea sin un hiyab, según su abogado.

Mostafa Nili declaró al medio iraní Emtedad que la flagelación de Ahmady, Soheil Faghih Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari tuvo lugar en la fiscalía de Qom. Los cinco también tendrán prohibidas las actividades artísticas y musicales por dos años, además de que no podrán viajar durante ese periodo.

Ahmady publicó un video en su canal de YouTube en diciembre de 2024 en el que se la veía cantando sin un hijyab y acompañada de músicos varones. Fue condenada por ofender la decencia pública.

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Magdy informó desde El Cairo y Hadjicostis desde Nicosia, Chipre. Los periodistas de Associated Press Sally Abou AlJoud en Beirut, Wafaa Shurafa en Ciudad de Gaza, Franja de Gaza, y Matthew Lee en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.