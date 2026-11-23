Según un nuevo y preocupante informe, Rusia desea mandar armas nucleares al espacio para finales de año.

El ejército alemán y el Servicio Federal de Inteligencia advirtieron a otros países de la OTAN que un satélite que transporta una ojiva nuclear podría estar en órbita en diciembre, según un informe de las cadenas alemanas NDR y WDR y del periódico Süddeutsche Zeitung.

Según el informe, los servicios occidentales intercambiaron información de inteligencia que indicaba que el satélite, denominado Sputnik-S, se montó hace varios años y se encuentra estacionado en la región de Moscú.

El jefe del Mando Espacial de EE. UU. advirtió a principios de este año, basándose en datos de inteligencia similares, que una arma de este tipo detonada en órbita baja tendría consecuencias devastadoras tanto para las infraestructuras militares como para las civiles de la Tierra.

open image in gallery El cohete ruso “Soyuz” despega desde Kazajistán en julio con destino a la Estación Espacial Internacional (imagen de archivo) ( Getty )

El general de división Armin Fleischmann, del Mando Cibernético y del Espacio de la Información (CIR) de Alemania, afirmó que Berlín podría aspirar a responder mediante el despliegue de “recursos contraespaciales”, capaces de neutralizar la amenaza que plantean los satélites con armamento nuclear.

La embajada rusa rechazó como propaganda “todas las acusaciones infundadas” sobre sus “actividades espaciales”.

No obstante, Estados Unidos comparte estas mismas preocupaciones. La Agencia de Inteligencia de Defensa advirtió el mes pasado que Rusia estaba “desarrollando activamente un satélite diseñado para transportar un arma nuclear”.

El informe señala que una capacidad espacial de tal magnitud podría provocar la pérdida o el deterioro rápido y repentino de miles de satélites operados por países y empresas de todo el mundo, así como afectar a los servicios vitales de comunicaciones, navegación, científicos, meteorológicos, comerciales y de seguridad nacional que estos proporcionan.

El general Stephen N. Whiting, jefe del Mando Espacial de EE. UU., también declaró ante la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado en marzo que Rusia cuenta con capacidades destinadas a perturbar los activos espaciales de EE. UU., “incluida la posible colocación de un arma nuclear [en] órbita”.

El general planteó: “El conflicto armado en el espacio no es inevitable, pero, si fallara la disuasión, el poder espacial integrado de nuestro equipo nos proporcionaría una ventaja decisiva”.

open image in gallery El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de EE. UU., Donald Trump, se dan la mano en la cumbre de la APEC celebrada en Shenzhen el 19 de noviembre ( Reuters )

El general Whiting declaró a The Times en abril que colocar un arma antisatélite nuclear en el espacio representaría una transgresión al Tratado del Espacio Ultraterrestre y “pondría en peligro los satélites de todo el mundo en la órbita terrestre baja”.

Sería un resultado “que simplemente no podríamos tolerar”, afirmó.

Con respecto a los riesgos, explicó: “Toda la órbita terrestre baja estaría en peligro y, pues, hoy en día hay más de 10.000 satélites con estas nuevas constelaciones que se han extendido por la órbita terrestre baja, como Starlink”.

La defensa en primera línea de Ucrania frente a la invasión rusa ha dependido en gran medida de Starlink, una red de satélites que transmite servicio de banda ancha directamente a los terminales de los usuarios en tierra.

A pesar de las repetidas advertencias sobre la posible amenaza rusa para la seguridad de Estados Unidos, el presidente Donald Trump se reunió con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en China la semana pasada y se refirió a él como un “amigo” antes de las conversaciones sobre Ucrania.

open image in gallery El general Stephen Whiting, comandante del Mando de la Fuerza Espacial de EE. UU. (a la izquierda), interviene durante una audiencia de la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado celebrada el 26 de marzo ( Getty )

Al regresar a la Casa Blanca, se le preguntó a Trump si Putin también era amigo de Estados Unidos.

Respondió que no podía “hablar en nombre de Estados Unidos”, pero destacó su “muy buena” relación personal con el presidente ruso.

Los demócratas expresaron ampliamente su rechazo a las declaraciones de Trump e hicieron hincapié en el régimen autocrático de Putin y en su guerra en curso contra Ucrania, a la que Estados Unidos ha prestado su apoyo.

En los últimos meses también han surgido múltiples informes en los que se alega que Rusia ha ayudado a Irán en su guerra contra EE. UU., a pesar de la supuesta relación de confianza entre Putin y Trump.

Una investigación realizada por el Financial Times a principios de este año concluyó que Moscú estaba ayudando a Teherán a desarrollar un nuevo tipo de misil capaz de amenazar a los portaaviones y buques de guerra estadounidenses estacionados en Oriente Medio.

Además, un documento confidencial revelado por The Economist a principios de este año sugería que Rusia había barajado la posibilidad de proporcionar a Irán las herramientas y la formación necesarias para luchar contra los soldados estadounidenses en el Golfo.

Según se ha informado, el documento, que se cree que ha sido redactado por Rusia, esbozaba cómo Moscú podría suministrar a Teherán 5.000 drones de fibra óptica de corto alcance, drones guiados por satélite de mayor alcance y orientación sobre su uso.

Traducción de Michelle Padilla