Irán denuncia a Austria por prohibir que su delegado vaya a reunión del OIEA

Irán condenó el lunes la exclusión de su delegado a la reunión anual del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, al afirmar que constituye “una grave vulneración” de los derechos de Teherán como país miembro.

Reza Najafi, embajador de Irán ante el organismo, manifestó a los delegados en su conferencia general que “al obstaculizar nuestra participación plena y efectiva, la denegación de acceso contraviene tanto la letra como el espíritu del marco jurídico” que rige la asistencia a las reuniones del organismo.

Najafi criticó a Austria, el país anfitrión del OIEA y de otras organizaciones de la ONU, y sostuvo que la decisión de Viena de no conceder un visado a Mohammad Eslami “viola la obligación del país anfitrión”.

El embajador de Rusia ante la ONU en Viena, Mikhail Ulyanov, se hizo eco de las declaraciones de Irán y afirmó que Austria “violó gravemente” sus obligaciones como país anfitrión del OIEA.

Las naciones occidentales "han desatado una auténtica campaña de abusos relacionados con visados para ajustar cuentas con países que consideran indeseables”, señaló.

Austria dice que un comité de la ONU es responsable de la exclusión de Eslami

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, también condenó el lunes la negativa de Austria a expedir un visado a Eslami.

Baghaei indicó que Teherán protestó la decisión y convocó al encargado de negocios de Austria, al afirmar que Austria, como país anfitrión, estaba obligada a emitir los visados.

Austria respondió que un comité del Consejo de Seguridad de la ONU había rechazado la solicitud de Austria para eximir a Eslami de la prohibición de viajar.

“Como consecuencia, Austria se vio obligada a denegar a un miembro de la delegación iraní la entrada en su territorio”, declaró Christian Ebner, embajador de Austria ante el OIEA.

Como anfitrión de organizaciones internacionales, Austria puede solicitar exenciones a las prohibiciones de viaje para permitir que funcionarios sancionados asistan a conferencias internacionales en Viena.

La decisión sobre si se concede la exención corresponde al comité de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

El comité es responsable de supervisar las medidas punitivas reimpuestas el año pasado después de que Francia, Reino Unido y Alemania activaran el mecanismo que restablece automáticamente todas las sanciones de las Naciones Unidas contra Irán por su programa nuclear.

Las sanciones incluyen prohibición de entrada al país, un embargo de armas convencionales, restricciones al desarrollo de misiles balísticos, congelaciones de activos y una prohibición de producir tecnología relacionada con lo nuclear.

Irán, Rusia y China rechazan la legalidad de las sanciones reimpuestas.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU en Viena, Preston Wells Griffith, declaró que la solicitud de exención de Austria fue denegada después de que Washington presentara una objeción ante el comité.

“Si bien estamos centrados en una solución diplomática a los desafíos que plantea el programa nuclear de Irán, no podíamos permitir que un funcionario designado por la ONU viajara… sin una cooperación significativa en materia de salvaguardias nucleares”, afirmó.

El OIEA sigue sin poder acceder a sitios nucleares de Irán

Desde que Israel y Estados Unidos atacaron los sitios nucleares de Irán durante la guerra de 12 días en junio de 2025, Irán no ha dado a los inspectores del OIEA acceso a las ubicaciones, aunque Teherán está legalmente obligado a cooperar con el organismo de supervisión en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear.

El OIEA tampoco ha podido verificar el estado de una reserva de uranio cercano al grado armamentístico desde el bombardeo de junio. Según el OIEA, Irán mantiene una reserva de 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un paso técnico respecto de los niveles del 90% propios del grado armamentístico.

La junta de gobernadores del organismo de supervisión nuclear de la ONU adoptó a principios de este mes una resolución para remitir a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU por primera vez en 20 años debido a su falta de cooperación, citada en una investigación de larga data sobre rastros de uranio detectados por inspectores en sitios no declarados.

Funcionarios occidentales sospechan que esos rastros podrían aportar pruebas de que Irán tuvo un programa secreto de armas nucleares hasta 2003. Irán sostiene que no busca armas nucleares y que su programa es completamente pacífico.

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El corresponsal Amir Vahdat contribuyó a esta nota desde Teherán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.