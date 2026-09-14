Incertidumbre en Suecia tras unos comicios con ajustada ventaja de la oposición de izquierda

Suecia seguía sin tener claro el lunes cuál será su próximo gobierno, mientras el conteo de las elecciones nacionales se acercaba a su fin con una ligera ventaja para la oposición de izquierda y un desempeño por debajo de lo esperado de un partido de extrema derecha contrario a la inmigración.

Los resultados preliminares mostraban una estrecha ventaja para la oposición y para el intento de la ex primera ministra Magdalena Andersson de volver al cargo al frente de una coalición de izquierda, aunque su propio partido, los socialdemócratas de centroizquierda, perdió apoyo.

Pero incluso si la izquierda gana una mayoría de escaños, Andersson enfrenta una tarea complicada para traducir eso en un gobierno, y el primer ministro, el conservador Ulf Kristersson, dijo que estudiaría “posibilidades” dado lo ajustado del resultado.

Suecia, que tiene unos 10,6 millones de habitantes, es miembro de la Unión Europea y el miembro más reciente de la OTAN.

Con más del 94% de los distritos contabilizados, la Autoridad Electoral Sueca informó que los cuatro partidos de la oposición se encaminaban a conseguir 176 escaños en el Parlamento de 349 asientos en Estocolmo, el Riksdag, mientras que 173 escaños irían a los cuatro partidos que integran o respaldan al gobierno saliente.

Es posible que el resultado no se decida hasta el miércoles, cuando las juntas electorales locales cuenten los votos anticipados que no llegaron a los centros de votación para el día de las elecciones. Eso incluye, entre otras cosas, los votos emitidos en el extranjero.

Andersson les dijo a sus simpatizantes que “debemos esperar el resultado final de la elección”, pero añadió que “en este momento vamos adelante”.

Kristersson ha dirigido Suecia desde 2022 con una coalición de centroderecha de tres partidos. Para lograr una mayoría parlamentaria, dependió del apoyo externo de los Demócratas de Suecia, un partido contrario a la inmigración con raíces de extrema derecha pero que se ha desplazado hacia la corriente principal de la política. A los Demócratas de Suecia se les había prometido esta vez puestos en el gabinete si la coalición gobernante regresaba al poder.

“Cuando tengamos el resultado final, es una buena idea mirar las posibles combinaciones”, señaló Kristersson temprano el lunes, y agregó que “hay una mayoría muy clara no socialista, o una mayoría económica no inclinada a la izquierda en el parlamento sueco. Y de hecho tomaré nota de eso y al menos averiguaré si hay algunas posibilidades”.

Indicó que el resultado “podría conducir a un proceso complicado de formación de gobierno. Puede llevar tiempo, pero no tenemos prisa”.

Los socialdemócratas de Andersson se consolidaron como el partido individual más grande con algo más del 28% de los votos, pero perdieron apoyo en comparación con la última elección de 2022. Además, hay tensiones entre dos partidos del bloque opositor: el Partido del Centro ha dicho que no quiere entrar en un gobierno con el Partido de la Izquierda. Cualquier combinación que cruce la división tradicional entre derecha e izquierda también sería complicada.

En el otro extremo del espectro, el respaldo a los Demócratas de Suecia bajó a apenas menos del 18%, alrededor de 3 puntos porcentuales por debajo de su resultado de 2022, y quedaron por detrás de los Moderados de Kristersson para ubicarse en tercer lugar.

Con un amplio consenso político en Suecia sobre varios temas importantes, como el apoyo a Ucrania y la decisión del país de unirse a la OTAN, gran parte del debate electoral se centró en la posibilidad de que la extrema derecha contraria a la inmigración entrara al gobierno. El papel de los Demócratas de Suecia estuvo en el centro de atención en un contexto de avances de la derecha populista en Europa.

Los Demócratas de Suecia fueron fundados en la década de 1980 por personas que habían sido activas en grupos extremistas de derecha, incluidos neonazis. Moderaron su retórica y expulsaron a miembros abiertamente racistas bajo el liderazgo de Jimmie Åkesson, quien los encabeza desde 2005 y ha supervisado su crecimiento desde lo que alguna vez fue un partido marginal.

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David McHugh en Fráncfort, Alemania, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.