Los hutíes toman 2 islas estratégicas del mar Rojo y otras noticias en Oriente Medio

Los rebeldes hutíes de Yemen se han apoderado de las islas estratégicas de Gran Hanish y Hanish Menor en el sur del mar Rojo, lo que refuerza la capacidad de los insurgentes respaldados por Irán para controlar una ruta marítima clave para el transporte de mercancías.

Mientras tanto, Irán afirma que Arabia Saudí estuvo detrás de la decisión de Omán de posponer una reunión que iba a reunir a Irán con otros países de la región para debatir sobre el estrecho de Ormuz.

En Irak, dos personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras una fuga de gas amoníaco en una planta de fertilizantes en el sur del país.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio.

Los hutíes ganan terreno mientras sube la presión sobre los precios del petróleo

Funcionarios hutíes anunciaron que tomaron el control de las dos islas el lunes, mientras las fuerzas del gobierno respaldadas por Arabia Saudí intentaban recuperar territorio tras los rápidos avances de los rebeldes en torno al estrecho de Bab el-Mandeb, una alternativa crucial de navegación al estrecho de Ormuz.

Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz —por el que en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo— en los primeros días de la guerra. Desde entonces, los saudíes han utilizado el estrecho de Bab el-Mandeb, que conduce fuera del mar Rojo, para exportar crudo.

El nuevo avance de los hutíes, tras la captura del puerto de Moca en el mar Rojo y de una isla estratégica la semana pasada, ejerce más presión sobre los envíos saudíes y, a su vez, sobre el suministro mundial de petróleo y los precios.

Esto podría darle a Irán una influencia adicional en su guerra con Estados Unidos.

China está “profundamente preocupada” por los ataques hutíes

China, un importante importador de petróleo de Oriente Medio, calificó el lunes de “inaceptables” los ataques hutíes contra la infraestructura energética saudí y afirmó estar “profundamente preocupada” por nuevas escaladas de los rebeldes contra Arabia Saudí.

“Los ataques contra infraestructura civil que es importante para los medios de vida de la gente son inaceptables”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun.

El vocero instó a todas las partes a actuar con moderación y a resolver las disputas mediante el diálogo.

Irán señala a Arabia Saudí por aplazamiento de reunión sobre el estrecho de Ormuz

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, sostuvo el lunes que Arabia Saudí había “exigido” que se cancelara “por el momento” una reunión que iba a reunir a Irán con otros países de la región sobre el estrecho de Ormuz.

Baghaei describió la reunión, que iba a ser organizada por Omán, como una “oportunidad adecuada” para restablecer la seguridad en la región.

El portavoz indicó que se ha finalizado un acuerdo entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz y que se anunciará más adelante.

Arabia Saudí había presentado enmiendas al acuerdo, aludiendo a preocupaciones de que pudiera tener implicaciones duraderas para el estrecho de Ormuz y afectar negativamente a otros países del Consejo de Cooperación del Golfo, según un funcionario del Golfo familiarizado con el asunto, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

Fuga de amoníaco en Irak deja 2 muertos y más de 100 heridos

El Ministerio iraquí de Salud informó el lunes que una fuga de gas amoníaco en una planta de fertilizantes en la provincia sureña de Basora causó la muerte de dos personas y causó lesiones a otras 114.

El portavoz del Ministerio de Salud, Saif al-Badr, señaló que la mayoría de las lesiones fueron leves, pero 21 personas permanecen hospitalizadas.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.