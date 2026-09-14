Rebeldes hutíes de Yemen toman más islas en mar Rojo y estrechan su control de rutas comerciales

Los rebeldes hutíes de Yemen respaldados por Irán capturaron más islas estratégicas en el sur del mar Rojo, informaron el lunes funcionarios del gobierno yemení y de los hutíes, lo que refuerza su control de una importante ruta marítima de transporte.

La captura de las islas Gran Hanish y Hanish Menor se produjo mientras fuerzas del gobierno respaldado por Arabia Saudí intentaban reagruparse durante el fin de semana y contraatacar tras los rápidos avances de los rebeldes en torno al estrecho de Bab el-Mandeb, una alternativa crucial de transporte marítimo al estrecho de Ormuz.

Las nuevas conquistas de los hutíes les permiten además amenazar los envíos de crudo saudí, que han utilizado el mar Rojo como alternativa al estrecho de Ormuz, donde Irán ha estado atacando el transporte marítimo.

La escalada —especialmente los ataques hutíes contra la infraestructura petrolera saudí y su transporte marítimo en el mar Rojo— añade presión sobre los suministros y los precios mundiales del petróleo, y eso podría dar influencia a Irán en su guerra con Estados Unidos.

Los rebeldes desplegaron combatientes en las islas Gran Hanish y Hanish Menor, 160 kilómetros (100 millas) al norte del estrecho de Bab el-Mandeb, después de que cientos de fuerzas aliadas al gobierno se retiraran del archipiélago, según dos funcionarios del gobierno y un funcionario hutí. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas.

La captura de las islas se produjo después de que los rebeldes se apoderaran la semana pasada de la ciudad portuaria de Moca en el territorio continental cercano y de la isla de Mayun, ubicada dentro del estrecho de Bab el-Mandeb, arrebatándolas a fuerzas del gobierno yemení respaldado por Arabia Saudí. Los avances de los hutíes también los dejaron a sólo 32 kilómetros (20 millas) de la base militar de Estados Unidos en Yibuti, al otro lado del estrecho de Bab el-Mandeb.

Los avances encontraron poca resistencia por parte de las fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente. Pero durante el fin de semana, esas fuerzas trataron de reagruparse, y el ejército yemení dijo a última hora del domingo que han avanzado hacia la ciudad estratégica de Dhubab, al norte del estrecho.

Los combates están empujando a Yemen de vuelta a una guerra civil en toda regla, después de una tregua que en gran medida mantuvo la calma durante los últimos tres años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.