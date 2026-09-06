Irán afirma que atacó barco de EEUU en el estrecho de Ormuz, en plena escalada de combates

Irán afirmó que atacó el domingo una embarcación no tripulada de Estados Unidos que intentaba ingresar al estrecho de Ormuz, la más reciente andanada en un nuevo repunte de los combates entre ambos países.

Estados Unidos no confirmó el supuesto ataque, que ocurrió un día después que el ejército estadounidense informara que sus fuerzas atacaron tres petroleros iraníes en respuesta a un ataque con misiles contra buques de guerra de la Marina.

La guerra comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Pero desde que se anunció un acuerdo de alto el fuego en junio, los enfrentamientos intermitentes han persistido, con ambas partes intentando infligir daño militar y económico ante el fracaso de las negociaciones.

Ataques ocurren una semana después de reanudación de combates

Estados Unidos e Irán reanudaron los ataques la semana pasada, tras un mes de relativa calma, y el estrecho de Ormuz y las comunidades iraníes a lo largo de él volvieron a ser blanco. Al menos cinco personas murieron a principios de la semana durante un bombardeo estadounidense en el sur de Irán.

El gobierno del presidente Donald Trump parece haber adoptado un enfoque de doble vía frente al conflicto: responder militarmente a los ataques en el estrecho, al tiempo que va tras instituciones financieras extranjeras que manejan el dinero de Irán.

Pero los nuevos altos dirigentes de línea dura en Teherán han señalado su disposición a atrincherarse tras haber resistido décadas de sanciones.

Irán ha encontrado maneras a lo largo de los años de eludir las sanciones y, ahora, el bloqueo de Estados Unidos, y hacer llegar su petróleo a compradores para ayudar a aliviar las crecientes presiones económicas. Eso depende en parte de una flota clandestina que transporta su crudo.

Por otra parte, el programa nuclear de Irán —el asunto que contribuyó al estallido de la guerra— debía abordarse en negociaciones que se vinieron abajo poco después que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento a mediados de junio.

Diplomáticos señalan que Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania buscan remitir a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU por no cumplir con sus obligaciones de no proliferación nuclear.

En cambio, la nueva palanca de Teherán se centra en el estrecho de Ormuz, que es crucial para los envíos mundiales de petróleo y gas natural y que antes de que comenzara la guerra era considerado una vía marítima internacional.

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Magdy reportó desde El Cairo y Frankel desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.