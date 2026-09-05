Griegos protestan por el costo de vida entre promesas de alivio fiscal y aumentos salariales

El gobierno conservador de Grecia prometió amplias rebajas fiscales y aumentos salariales antes de las elecciones generales del próximo año, mientras miles de personas se congregaban para protestar a última hora del sábado por el alto costo de vida.

“Nuestro país ha superado el estancamiento y ahora está listo para saborear los frutos de sus esfuerzos”, dijo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. “A medida que el país se estabiliza, habrá alivio de los altos impuestos, mayores ingresos y audaces reformas”.

El mandatario pronunció esas palabras en un discurso anual sobre el estado de la economía del país, pronunciado en la ciudad norteña de Tesalónica, donde más de 25.000 personas participaron en protestas encabezadas por sindicatos, según estimaciones de la policía.

Los sindicatos y varios grupos de protesta realizaron manifestaciones en toda la ciudad, y varios agricultores condujeron tractores hasta el centro. Más de 3.000 policías estaban de servicio, y cerraron calles y estaciones de metro cerca del lugar donde habló el primer ministro.

Grecia registró un superávit presupuestario y un crecimiento económico del 2,1% el año pasado, al tiempo que continuó reduciendo su elevada deuda pública, pero sus trabajadores tenían el menor poder adquisitivo de la Unión Europea.

“Los salarios son bajos y los precios se disparan, así que la asequibilidad es el problema más grave”, señaló Yiannis Panagopoulos, líder del mayor sindicato de Grecia, la GSEE.

Las medidas de apoyo, valoradas en más de 2.000 millones de euros (2.300 millones de dólares) durante el próximo año, incluyen rebajas fiscales para profesionales autónomos, agricultores y residentes de aldeas, así como aumentos de sueldos y prestaciones para jubilados y trabajadores del sector público.

Mitsotakis, de 58 años e hijo del fallecido primer ministro conservador Constantine Mitsotakis, ejerce como primer ministro desde 2019, cuando Grecia salía de una grave crisis financiera.

Busca un tercer mandato en unas elecciones previstas para abril. Pero las encuestas sugieren que el apoyo a su partido de centroderecha Nueva Democracia no le daría una mayoría de gobierno en el Parlamento.

El acto del sábado quedó ensombrecido por el accidente de un avión de combate ocurrido varias horas antes en un espectáculo aéreo cerca de Atenas, que causó la muerte de dos pilotos de la fuerza aérea.

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Derek Gatopoulos informó desde Atenas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.