Trump emprende ofensiva publicitaria de $10 millones en campaña por el Senado en Texas

El grupo político asociado con el presidente Donald Trump está gastando 10 millones de dólares en anuncios de televisión y digitales en la contienda por el Senado en Texas, según un documento presentado el sábado ante la Comisión Federal de Elecciones.

Este es el primer gasto importante en una contienda general de primer nivel por parte de MAGA, Inc., y refleja cómo un escaño republicano que antes era seguro en Texas se ha vuelto viable para los demócratas con la candidatura de James Talarico, un representante estatal de 37 años.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, es el candidato republicano en la contienda. El respaldo de Trump ayudó a Paxton a derrotar al titular, el senador John Cornyn, en una elección primaria de desempate en mayo.

La desaprobación pública de Trump por la economía y la guerra con Irán ha sido un obstáculo para muchos candidatos republicanos. En las elecciones de mitad de mandato, los votantes por lo general se inclinan en contra del partido que controla la Casa Blanca, y los demócratas esperan tomar el control de la Cámara de Representantes y del Senado, con Texas como una señal simbólicamente poderosa de cómo el mapa político podría estar ampliándose este año.

MAGA, Inc., cuenta con al menos 400 millones de dólares en fondos de campaña y los candidatos republicanos esperan que el presidente despliegue esa suma.

“Voy a gastar la cantidad de dinero que sea necesaria para tratar de ayudarnos”, dijo Trump a los reporteros el viernes.

El presidente subrayó que esos son fondos suyos y que podía gastarlos como considere conveniente.

“Es mi dinero”, afirmó Trump: y añadió que era “independiente” de los fondos controlados por el Comité Nacional Republicano.

El mandatario también señaló que podría reservar parte de los fondos hasta las elecciones de 2028 “si eso es lo que quiero”.

Trump apoyó a Paxton a pesar de los escándalos públicos del político texano, pero reconoció la semana pasada que no es el candidato más telegénico.

“Es muy insultante para él, pero también podría decir que posiblemente no te guste la forma en que se ve, quizás no te encante su imagen, quizás no te encanten sus entrevistas televisivas, pero fue el mejor fiscal general del país”, dijo Trump el miércoles en un evento en la Casa Blanca relacionado con la elección intermedia.

Los republicanos en estados en disputa han presionado para que el presidente abra la cartera y gaste parte del enorme fondo de guerra que ha acumulado.

James Blair, quien dirige la operación política del presidente para las elecciones de mitad de mandato, había intentado aplacar la creciente preocupación y la impaciencia a principios de esta semana.

“Cuando todo esté dicho y hecho, todos los republicanos, al menos, estarán bastante satisfechos y aliviados con el apoyo que encuentren”, señaló en una cumbre energética en Ohio.

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La reportera nacional de política de la AP Jill Colvin contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.