Meses después del alto el fuego, Israel y Hezbollah luchan por una colina estratégica en Líbano

Desde que entró en vigor un alto el fuego entre Israel y Hezbollah hace más de dos meses, los combates se han detenido en gran parte de Líbano, pero no en una colina estratégica que domina partes de una importante ciudad del sur.

En las últimas semanas, la colina Ali Taher ha sido escenario de bombardeos diarios y ataques aéreos por parte del ejército israelí. Hezbollah, el grupo político-militar respaldado por Irán, ha atacado repetidamente con drones a las fuerzas israelíes en la zona.

Estados Unidos, que media conversaciones entre Líbano e Israel, quería que Hezbollah entregara la colina al ejército libanés como parte de un plan más amplio para desarmar al grupo y desmantelar su infraestructura. Pero Hezbollah se ha negado.

Líbano e Israel alcanzaron en junio un acuerdo marco que establece que Israel se retirará de Líbano a medida que Hezbollah sea desarmado. El grupo miliciano no formó parte de las negociaciones y ha rechazado los llamados a desarmarse en zonas al norte del río Litani, donde se encuentra Ali Taher.

Una batalla a gran escala por esta colina cerca de la ciudad de Nabatiyeh podría intensificar los combates en todo el país, y la inestabilidad en Líbano complica los esfuerzos por resolver la guerra en Irán.

El ejército israelí anunció el jueves por la noche que había tomado el “control operativo” de Ali Taher y de una red de túneles bajo la colina que Hezbollah utiliza para resguardar a sus combatientes y sus armas. No se sabe hasta dónde se extiende el control de Israel. Justo antes del anuncio israelí, su fuerza aérea todavía atacaba la colina, según medios estatales libaneses.

No ha habido ninguna declaración oficial de Hezbollah desde el anuncio de Israel.

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Hezbollah rechazó tajantemente una propuesta del gobierno libanés para entregar Ali Taher al ejército del país. El grupo teme que Israel luego tome el control de la colina y después exija la entrega de más territorio.

Israel había ocupado Ali Taher durante 18 años antes de retirarse de Líbano en 2000.

La colina tiene una ubicación estratégica que domina varias aldeas, así como carreteras principales que conducen a Nabatiyeh. Perder el control total de ella alteraría la presencia de Hezbollah y sus líneas de suministro en la zona.

El ejército israelí afirma que el lugar también es importante para Hezbollah por los túneles que construyó allí, con financiación de Irán.

Israel indicó en su comunicado del jueves que la colina albergaba centros de mando subterráneos, salas de almacenamiento de armas, generadores, dormitorios, duchas y una cocina. Sostuvo que despejó Ali Taher de combatientes de Hezbollah y que trabajaba para “neutralizar sitios de infraestructura subterránea”.

El legislador de Hezbollah Ihab Hamadeh cuestionó por qué el ejército israelí seguía atacando la colina si realmente tenía el control de la zona, según la versión en árabe del medio de noticias Sputnik, financiado por el Estado ruso. Un fotógrafo de The Associated Press que visitó el viernes la aldea cercana de Kfar Rumman no vio señales de presencia militar israelí en la colina.

La colina, coronada por un santuario dedicado a un erudito musulmán, se encuentra al norte del río Litani, que se ha convertido en la frontera de facto del área capturada por Israel desde el inicio de su más reciente guerra con Hezbollah a principios de marzo.

Los combates en la zona se han intensificado en las últimas semanas

Israel ha llevado a cabo operaciones militares alrededor de Ali Taher desde julio, afirmó Nasser Khdour, investigador de Oriente Medio del Armed Conflict Location & Event Data Project, o ACLED, un grupo con sede en Estados Unidos que rastrea conflictos en todo el mundo.

El dirigente de Hezbollah Mahmoud Qamati dijo a un podcaster libanés a finales de agosto que los combatientes del grupo repelían los intentos de las tropas israelíes de tomar Ali Taher. Pero él, y otros, restaron importancia a la relevancia del lugar si Israel llegara a capturarlo.

“Ali Taher es importante, pero si se pierde no significa el fin de Hezbollah”, señaló.

A mediados de agosto, Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos en el sur de Líbano que describió como una represalia por un ataque con drones del grupo contra Ali Taher en el que tres soldados fueron gravemente heridos. Los ataques israelíes, en los que murieron 11 personas, incluidas mujeres y niños, fueron los más mortíferos desde que el alto el fuego mediado por Estados Unidos entró en vigor a finales de junio.

El 27 de agosto, Israel realizó una serie de ataques aéreos en los que murió una persona y seis resultaron heridas, después de que el ejército afirmara que Hezbollah lanzó dos drones explosivos contra tropas israelíes en la zona. Hezbollah no se atribuyó la responsabilidad de ninguno de los ataques.

Líbano dice que Israel obstaculiza a su ejército

El viceprimer ministro de Líbano, Tarek Mitri, declaró a una cadena árabe de televisión a finales de agosto que el ejército libanés estaba listo para tomar el control de Ali Taher.

Acusó a Israel de bloquear al ejército debido a sus propias consideraciones políticas de cara a las elecciones nacionales israelíes del 27 de octubre.

“El problema no está en la preparación del ejército libanés, sino en la postura de Israel”, afirmó.

Está previsto que funcionarios libaneses e israelíes se reúnan para entablar negociaciones en Roma a finales de este mes. Mientras tanto, Hezbollah, que siempre se ha negado a hablar directamente con Estados Unidos, parece estar cambiando su política tras los importantes reveses que ha sufrido durante sus guerras con Israel desde 2024.

Un funcionario libanés dijo a The Associated Press que hay contactos indirectos en curso entre Estados Unidos y Hezbollah, pero se negó a dar detalles. Habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las normas.

El embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa, dijo recientemente que Washington está dispuesto a dialogar con Hezbollah si el grupo acepta desarmarse.

Aun así, es poco probable que el grupo armado dé algún paso adelante respecto a conversaciones con Estados Unidos sin una luz verde de su principal respaldo, Irán. Aunque las conversaciones con Estados Unidos sobre su guerra se han estancado, Irán ha buscado garantías de que Israel detendrá sus ataques contra Hezbollah como parte de cualquier acuerdo permanente.

La captura de Ali Taher podría llevar a Israel a otros bastiones de Hezbollah

La captura de Ali Taher abriría el camino hacia Nabatiyeh y también conduciría a la cercana Provincia de Apple y al monte Rihan, donde Hezbollah ha reforzado su presencia desde finales de la década de 1990.

Los líderes israelíes han prometido repetidamente mantener tropas en Líbano y han amenazado con intensificar la presión militar hasta que Hezbollah se desarme.

“El control israelí de la zona es un revés operativo y militar para Hezbollah”, señaló Khdour, de ACLED. Añadió que despejar estos sitios ayuda a Israel a proteger localidades en la parte norte de su país y aumenta la presión sobre Hezbollah.

“Esto fortalecerá la posición de Israel en cualquier negociación futura sobre su retirada”, concluyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.