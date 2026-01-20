Guardias kurdos abandonan campamento en Siria, facilitando fuga de detenidos del EI

Guardias de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por los kurdos abandonaron el martes un campamento en el noreste de Siria que alberga a miles de personas vinculadas al grupo Estado Islámico (EI), mientras que el Ejército sirio dijo que eso permitió la fuga de detenidos.

Horas después, el gobierno sirio y las FDS anunciaron una nueva tregua de cuatro días tras el fracaso de un alto el fuego previo. Ambas partes se han enfrentado durante dos semanas, en medio de la ruptura de las negociaciones sobre un acuerdo para fusionar sus fuerzas.

El campamento de al-Hol alberga principalmente a mujeres y niños que son familiares de miembros del EI. Miles de presuntos combatientes del grupo están presos por separado en cárceles en el noreste de Siria.

El ministerio del interior de Siria acusó a las FDS de permitir la liberación de “un número de detenidos del grupo extremista ISIS junto con sus familias”. La AP no pudo confirmar de manera independiente si los detenidos habían escapado de los campamentos ni en qué número.

Posteriormente, las FDS confirmaron que sus guardias se habían retirado del campamento, pero no dijeron si algún detenido escapó. El grupo culpó a la “indiferencia internacional hacia el tema de la organización terrorista (EI) y el hecho de que la comunidad internacional no haya asumido sus responsabilidades en abordar este grave asunto”.

Señaló que sus fuerzas se habían redistribuido en otras áreas “que enfrentan crecientes riesgos y amenazas” por parte de las fuerzas gubernamentales.

Un oficial del Comando Central del ejército de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a declarar públicamente, dijo: “Estamos al tanto de los informes y vigilamos de cerca la situación”.

Las FDS y el gobierno también intercambiaron acusaciones sobre la fuga, ocurrida el lunes, de miembros del EI de una prisión en la ciudad nororiental de Shaddadeh.

El ministerio de defensa sirio dijo en un comunicado que está preparado para tomar el control del campamento de al-Hol y de las prisiones y acusó a las FDS de usarlos como “elementos de negociación”.

Al-Hol alberga a decenas de miles de detenidos

En su apogeo en 2019, unas 73.000 personas vivían en el campamento de al-Hol. Desde entonces, el número ha disminuido debido a que algunos países han repatriado a sus ciudadanos.

Sheikhmous Ahmad, un funcionario kurdo que supervisa los campamentos para desplazados en el noreste de Siria, dijo a The Associated Press que la población actual de al-Hol es de aproximadamente 24.000 personas, de las cuales unas 14.500 son sirias y casi 3.000 iraquíes.

Agregó que alrededor de 6.500 personas de otras nacionalidades están retenidas en una sección altamente segura del campamento, muchas de las cuales son fervientes partidarios del EI que llegaron de todo el mundo para unirse al grupo extremista.

El gobierno y las FDS intercambian acusaciones sobre la fuga de la prisión

La mañana del martes, el ministerio del interior de Siria dijo que 120 miembros del EI escaparon el lunes de la prisión en Shaddadeh, en medio de enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las FDS. Las fuerzas de seguridad recapturaron a 81 de ellos, se indica en el comunicado.

También el martes, las FDS acusaron a “facciones afiliadas a Damasco” de cortar el suministro de agua a la prisión de al-Aqtan cerca de la ciudad de Raqqa, lo que calificaron como una “violación flagrante de los estándares humanitarios”.

Las FDS, la principal fuerza respaldada por Estados Unidos que luchó contra el EI en Siria, controlan más de una docena de prisiones en el noreste, donde unos 9.000 miembros del EI han estado detenidos durante años sin juicio.

El EI fue derrotado en Irak en 2017 y en Siria dos años después, pero las células durmientes del grupo aún llevan a cabo ataques mortales en ambos países.

En virtud de un acuerdo anunciado el domingo, las fuerzas gubernamentales tomarían el control de las prisiones de las FDS, pero la transferencia no se realizó sin dificultades.

Anuncian nuevo acuerdo de alto el fuego

El ejército sirio anunció el martes por la noche un nuevo alto el fuego de cuatro días. Las FDS confirmaron la información y dijeron que “no iniciarán ninguna acción militar a menos que nuestras fuerzas sean objeto de ataques”.

Elham Ahmad, una alta funcionaria de la administración local liderada por los kurdos en el noreste de Siria, dijo el martes a los periodistas que un alto el fuego anterior se vino abajo después de que el líder de las FDS, Mazloum Abdi, solicitara un período de gracia de cinco días para implementar las condiciones y el presidente interino sirio Ahmad al-Sharaa se negara.

La funcionaria culpó al gobierno por violar el acuerdo, pero pidió un retorno al diálogo.

En respuesta a la pregunta de un periodista sobre si las FDS habían solicitado ayuda de Israel, que anteriormente intervino en enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y grupos de la minoría religiosa drusa, Ahmad dijo que “ciertas figuras” de Israel se habían comunicado con las FDS. Agregó que las fuerzas están listas para aceptar apoyo de cualquier fuente disponible.

En un comunicado de la oficina de al-Sharaa se indica que las fuerzas gubernamentales no entrarán en áreas de mayoría kurda en tanto no se acuerden planes para su “integración pacífica” y las aldeas kurdas serán patrulladas por “fuerzas de seguridad locales conformadas por residentes del área”.

También se indica que Abdi propondrá candidatos de las FDS para los puestos de viceministro de defensa, gobernador de la provincia de al-Hassakeh, representantes en el Parlamento y otros puestos en las instituciones estatales sirias.

Funcionarios de las FDS han expresado su decepción porque Estados Unidos no intervino en su nombre. Durante mucho tiempo, el grupo fue el principal socio de Estados Unidos en Siria en la lucha contra el EI, pero eso ha ido cambiando a medida que el gobierno del presidente Donald Trump desarrolla lazos más estrechos con el gobierno de al-Sharaa.

En un comunicado emitido el martes, el enviado de Estados Unidos a Siria, Tom Barrack, instó a las FDS a avanzar con su integración en el nuevo gobierno y el ejército sirios y pareció advertir a la fuerza liderada por los kurdos que no recibirían ayuda de Washington si continuaban luchando.

Dijo que el papel de las FDS como la principal fuerza anti-EI “ha expirado en gran medida, ya que Damasco ahora está dispuesto y posicionado para asumir responsabilidades de seguridad” y que “los acontecimientos recientes muestran que Estados Unidos facilita activamente esta transición, en lugar de prolongar un papel separado de las FDS”.

Desde el derrocamiento de Bashar Assad en diciembre de 2024, los nuevos líderes de Siria han tenido dificultades para afirmar su autoridad total sobre el país, devastado por la guerra. En marzo se alcanzó un acuerdo que fusionaría a las FDS con Damasco, pero no logró impulso.

A principios de este mes, estallaron enfrentamientos en la ciudad de Alepo, seguidos por la ofensiva del gobierno que tomó el control de las provincias de Deir el-Zour y Raqqa, áreas críticas bajo el control de las FDS en las que hay campos de petróleo y gas, presas fluviales a lo largo del Éufrates y cruces fronterizos.

Al-Sharaa pospuso un viaje a Alemania el martes en medio de las tensiones.

Sewell informó desde Beirut. Los periodistas de The Associated Press Bassem Mroue y Kareem Chehayeb en Beirut y Konstantin Toropin en Washington contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.