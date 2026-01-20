Netflix revisa oferta para la compra de Warner Bros ahora en efectivo

Netflix ofreció comprar el estudio y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery en efectivo, en un movimiento estratégico para asegurar el favor de los accionistas del gigante de Hollywood. Esta operación busca consolidar su fusión de 72.000 millones de dólares y, potencialmente, frustrar una oferta hostil de Paramount, propiedad de Skydance.

En diciembre, Netflix cerró un acuerdo previo de efectivo y acciones con Warner, valorado en 27,75 dólares por acción, lo que otorgó un valor empresarial total de 82.700 millones de dólares, incluida la deuda. No obstante, el martes, las compañías anunciaron una revisión de la transacción. El objetivo fue simplificar su estructura, proporcionar mayor certeza de valor a los accionistas de Warner y acelerar el camino hacia una votación de los accionistas, que, según indicaron, podría llegar en abril.

La transacción en efectivo mantiene la valoración de 27,75 dólares por acción de Warner. Además, los accionistas de Warner recibirán el valor adicional de las acciones de Discovery Global, que se convertirá en una empresa pública independiente tras una separación previamente anunciada de Warner Bros. La dirección de Warner respaldó repetidamente una fusión con Netflix, y las juntas directivas de ambas compañías aprobaron el acuerdo en efectivo anunciado el martes. En un comunicado, el CEO de Warner, David Zaslav, dijo que el acuerdo revisado "nos acerca aún más a combinar dos de las mayores compañías de creación de contenido del mundo".

Un portavoz de Paramount declinó comentar cuando fue contactado por The Associated Press el martes. A diferencia de Netflix, Paramount quiere adquirir toda la compañía de Warner, incluidos canales como CNN y Discovery, y se dirigió directamente a los accionistas con una oferta en efectivo de 77.900 millones de dólares el mes pasado.

Los accionistas de Warner tienen hasta las 5:00 p.m. del miércoles para ofrecer sus acciones en apoyo de la oferta de Paramount, que tiene un valor empresarial de 108.000 millones de dólares, incluida la deuda. Pero ese plazo podría extenderse aún más. Aunque Paramount se negó a compartir más detalles el martes, el Wall Street Journal informó la semana pasada que la compañía estaba planeando otra extensión.

Más allá de su oferta pública, Paramount ha prometido una lucha por poder. La semana pasada, la compañía dijo que nominaría su propia lista de directores antes de la próxima reunión de accionistas de Warner, cuya fecha aún no se ha fijado.

Paramount también presentó una demanda en el Tribunal de Cancillería de Delaware buscando obligar a Warner Bros. a revelar a los accionistas cómo valora su oferta y la oferta competidora de Netflix. Pero un juez negó el jueves la solicitud de Paramount de acelerar ese procedimiento.

En un comunicado en ese momento, Warner aplaudió la decisión del tribunal y calificó la demanda de Paramount como "otro intento poco serio por distraer". Mientras tanto, Paramount sostuvo que el fallo no se refería a los méritos de sus acusaciones y dijo que los accionistas de Warner "deberían preguntarse por qué su Junta está trabajando tan arduamente para ocultar esta información".

Independientemente de quién gane la ventaja, una venta de Warner Bros. Discovery podría ser un proceso largo y prolongado que casi con certeza atraerá un tremendo escrutinio antimonopolio. El martes, Netflix y Warner señalaron que esperan cerrar una fusión de 12 a 18 meses desde el acuerdo de diciembre.

Aun así, la oferta hostil de Paramount podría complicar ese cronograma. También se espera que la política entre en juego bajo el presidente Donald Trump, quien ha hecho sugerencias sin precedentes sobre su participación personal en un posible acuerdo.

Grupos comerciales de toda la industria de medios y entretenimiento han dado la voz de alarma sobre ambas ofertas, advirtiendo que una mayor consolidación en la industria podría resultar en pérdidas de empleo y menos diversidad en el contenido, con consecuencias particularmente negativas para la cinematografía.

Las compañías han hablado sobre esas preocupaciones. El martes, el codirector general de Netflix, Ted Sarandos, dijo que combinarse con Warner "ofrecerá una mayor elección y un mayor valor a las audiencias de todo el mundo" tanto en casa como en los cines, mientras "impulsa la creación de empleo y el crecimiento a largo plazo de la industria".

Las acciones de Netflix subieron un poco menos del 1% el martes por la mañana, mientras que las acciones de Warner Bros. Discovery y Paramount-Skydance cayeron ligeramente.