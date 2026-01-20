Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Gran Bretaña considera prohibirle a los adolescentes usar redes sociales

REINO UNIDO REDES SOCIALES
REINO UNIDO REDES SOCIALES (AP)

El gobierno británico afirma que considerará prohibir a los adolescentes jóvenes el uso de las redes sociales mientras endurece las leyes diseñadas para proteger a los niños de contenido dañino y del tiempo excesivo frente a la pantalla.

El gobierno anunció que consultará con padres, jóvenes y otras partes interesadas sobre el uso seguro de la tecnología en medio de la creciente preocupación de que los niños están siendo perjudicados por la exposición a contenido no regulado en las redes sociales.

"Como he dejado claro, ninguna opción está descartada, incluyendo examinar a qué edad los niños deberían poder acceder a las redes sociales y si necesitamos restricciones en cosas como características adictivas como el scrolling incesante o los streams en las aplicaciones", escribió el primer ministro Keir Starmer en Substack.

Como parte de su investigación, los ministros del gobierno viajarán a Australia para aprender sobre la reciente medida del país que exige a las principales aplicaciones de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y X que prohíban a los niños menores de 16 años en sus plataformas.

Más de 60 legisladores del Partido Laborista de Starmer escribieron al primer ministro a principios de esta semana instando al gobierno a introducir una prohibición al estilo australiano.

Relacionados

"Los gobiernos sucesivos han hecho muy poco para proteger a los jóvenes de las consecuencias de las plataformas de redes sociales adictivas y no reguladas", escribieron. "Instamos al gobierno a mostrar liderazgo en este tema introduciendo una edad mínima de 16 años para acceder a las redes sociales".

El gobierno indicó el martes que responderá a la consulta pública sobre seguridad en línea para este verano.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in