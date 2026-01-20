Niña de 6 años sobrevive milagrosamente accidente de tren en España que mató a su familia

El estruendo fue ensordecedor cuando el tren se descarriló y se precipitó por una empinada pendiente, dejando a su paso metal retorcido, gritos de dolor y un silencio sepulcral. En medio de la devastación de un accidente ferroviario en el sur de España, una niña pequeña emergió milagrosamente casi ilesa.

Según informó el periódico La Vanguardia, un agente de la Guardia Civil la encontró descalza sobre las vías, después de que la menor lograra escapar por una ventana rota del vagón.

Juan Barroso, un familiar, declaró a los periodistas que la niña de seis años se encuentra en buen estado de salud, habiendo recibido solo tres puntos en la cabeza en un hospital. El alcalde del pueblo de su familia, cercano a la línea férrea, expresó que encontraba "un poco de consuelo" en el hecho de que esta niña estuviera fuera de peligro.

El alcalde Hernández señaló que la niña está ahora con sus abuelos en un hotel en Córdoba. ( AP foto/Manu Fernandez )

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández, observó un minuto de silencio por las víctimas el martes y luego indicó que, en medio de la tristeza por las víctimas, fue un milagro que la niña sobreviviera.

Entre ellas estaban los padres, el hermano y un primo de la niña. Al menos 41 personas murieron en el accidente que ha sacudido a la nación y ha dejado huérfana a la niña.

Los apellidos de su familia son Zamorano Álvarez, según informó el ayuntamiento, pero The Associated Press no está revelando su nombre de pila.

Punta Umbría ha declarado tres días de luto por las víctimas, incluida la familia Zamorano Álvarez. Estaban sentados en los vagones delanteros que soportaron el mayor impacto cuando un tren que venía en dirección opuesta de repente se salió de las vías por razones aún desconocidas.

El alcalde Hernández señaló que la niña está ahora con sus abuelos en un hotel en Córdoba, la ciudad más cercana al accidente.

Sostuvo que la niña cuenta con una familia tremenda que hará lo necesario para que tenga una vida feliz.