Quejas de derechista británico sobre amenazas no están siendo escuchadas, denuncia allegado

Las quejas del político antiinmigración británico Nigel Farage sobre amenazas a su seguridad no están siendo escuchadas, denunció el sábado su adjunto.

Richard Tice, adjunto de Farage en el partido Reform UK, hizo el comentario después de que el hombre acusado de matar a la ex política británica Ann Widdecombe fuera imputado por planear un atentado terrorista contra Farage.

Tice declaró que Farage ha hablado muchas veces a lo largo de los años sobre los riesgos para su seguridad.

“Lo que resulta particularmente angustiante para quienes estamos en su entorno es que a veces no le creen, no lo escuchan”, dijo Tice a la BBC.

Joshua Kerry, de 28 años, fue acusado de preparación de actos terroristas, incluidos contra Farage, informó el viernes la Fiscalía de la Corona.

Las autoridades no difundieron información adicional sobre la acusación, pero la policía antiterrorista dijo en agosto que había reabierto una investigación sobre un presunto ataque con bomba incendiaria en la casa de Farage, en el sur de Londres.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, expresó su solidaridad con Farage y su familia.

“Sé que los nuevos cargos presentados hoy serán extremadamente preocupantes", escribió Mahmood en X. "Que no quepa duda: un ataque contra cualquier persona en la política es un ataque contra todos nosotros”.

Mahmood indicó que trabajaría para reforzar las protecciones para los políticos después de que el Parlamento regrese del receso el 12 de octubre.

Kerry ya había sido acusado de asesinato por la muerte a golpes de Widdecombe el 8 de julio, quien fue hallada muerta en su casa en una aldea aislada del suroeste de Inglaterra.

Widdecombe, de 78 años, fue portavoz de Reform tras una larga carrera como diputada conservadora y ministra del gobierno, conocida por su franqueza y sus posturas socialmente conservadoras, contrarias al aborto y los derechos LGBTQ+.

Más tarde alcanzó notoriedad como concursante en los programas de telerrealidad “Strictly Come Dancing” y “Celebrity Big Brother”, y regresó a la política.

El asesinato de Widdecombe reavivó la preocupación por la seguridad de los políticos, que se había reforzado en la última década tras los asesinatos de dos destacados diputados. La legisladora laborista Jo Cox fue asesinada en 2016 por un extremista de extrema derecha, y el conservador David Amess fue apuñalado en 2021 por un atacante inspirado por el grupo Estado Islámico.

Tice afirmó que el partido mantuvo una serie de reuniones de alto nivel con el gobierno sobre seguridad y que las autoridades habían cambiado su enfoque para tratar las amenazas con mayor seriedad.

Kerry debe comparecer el miércoles ante el Tribunal de Magistrados de Westminster por el nuevo cargo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.