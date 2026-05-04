Familias evacuadas de Gaza disfrutan una visita a las termas antiguas de Roma

Las Termas de Caracalla, el complejo de baños públicos suntuosamente decorado cerca del Coliseo en Roma, fueron durante mucho tiempo un lugar de ocio, atención sanitaria y relajación para los antiguos romanos.

El lugar ofreció el domingo un tipo distinto de descompresión a un grupo de niños palestinos y sus familias que habían sido evacuados de Gaza para recibir atención médica, gracias al programa italiano de “corredores humanitarios”.

“Trajimos a familias con niños para que pudieran vivir la experiencia de visitar un sitio arqueológico antiguo”, explicó a The Associated Press Luisa delle Fratte, guía turística del grupo Guides for Gaza. “También les ofrecimos un refrigerio, algunos juegos y momentos de interacción social y convivencia”.

Familias italianas comunes paseaban por el extenso recinto; algunas se acomodaban en el césped para disfrutar del sol primaveral. Las familias palestinas, que ahora residen todas en Roma, se integraron sin problema: seguían a su guía y a un traductor, se tomaban fotos frente a las ruinas y observaban los chorros de agua que se elevaban desde el nuevo estanque reflectante. Los organizadores señalaron que la intención era que el día sirviera como un respiro de los tratamientos médicos y de los recuerdos de la guerra.

“Resulté herido y perdí la capacidad de hablar, así como la movilidad y el funcionamiento normal de mi mano y mi pierna”, contó Ahmed Skena, de 13 años, con dificultad para hilvanar sus palabras. Añadió, con pausas, que también perdió a su padre y a su hermano en la guerra.

Mariam Dawwas, de 25 años, asistió con su esposo y sus cuatro hijos pequeños, uno de los cuales está enfermo. Terminaron en Italia después de haber sido desplazados más de 10 veces.

“Gracias a Dios, sigo en una situación mejor que en Gaza, lejos de los bombardeos. Al menos estoy a salvo, tengo refugio y hay luz para mis hijos”, manifestó.

Algunas de las familias en Caracalla el domingo se conocían de Gaza, pero no se habían visto desde su evacuación, indicó delle Fratte, de Guides for Gaza, una red fundada el año pasado en Umbría y Toscana, y que recientemente se amplió a Nápoles y Roma.

“Fue muy hermoso verlos allí abrazándose de nuevo y reencontrándose una vez más”, expresó.

Mientras las familias palestinas recorrían las ruinas, otros guías ofrecían visitas a italianos a cambio de donaciones para apoyar a Gazzella, una organización sin fines de lucro involucrada en proyectos de protección infantil en la Franja de Gaza.

La guerra en Gaza comenzó con un ataque encabezado por Hamás en 2023 contra el sur de Israel, en el que los milicianos mataron a 1.200 personas, la mayoría civiles, y secuestraron a 251. Más de 72.000 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre combatientes y civiles. El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que las agencias de la ONU y expertos independientes consideran, en general, fiables.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.