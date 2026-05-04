Conductor arrolla a peatones en ciudad alemana de Leipzig y mata a 2 personas

Un conductor embistió a varias personas en el centro de la ciudad alemana de Leipzig el lunes, dejando dos muertos, informó la policía.

Un portavoz municipal señaló que otras dos personas resultaron gravemente heridas, reportó la agencia de noticias alemana dpa.

Un comunicado publicado en el sitio web de la ciudad de Leipzig indicó que el automóvil y su conductor habían sido detenidos y que ya no representaban ningún peligro.

El incidente ocurrió en la Grimmaische Strasse, una calle que conduce a la zona comercial del centro de Leipzig.

Leipzig se ubica al suroeste de Berlín y tiene más de 630.000 habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades más grandes del este de Alemania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.