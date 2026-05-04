Japón y Australia acuerdan profundizar cooperación en energía, defensa y minerales críticos

Los primeros ministros de Japón y Australia acordaron profundizar la cooperación en una amplia gama de ámbitos, entre ellos la seguridad energética, la defensa y los minerales críticos, en un momento en que la guerra con Irán amenaza las cadenas de suministro globales.

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi se reunió con su homólogo australiano Anthony Albanese en el Parlamento de Australia el lunes, durante la primera visita de Takaichi al país como mandataria.

Takaichi dijo que sostuvieron conversaciones estratégicas sobre China, el Sudeste Asiático, los países insulares del Pacífico, asuntos nucleares y los secuestros perpetrados por Corea del Norte.

“El cierre efectivo del estrecho de Ormuz ha estado causando un impacto enorme en el Indo-Pacífico. Confirmamos que Japón y Australia se comunicarán estrechamente entre sí para responder con sentido de urgencia”, declaró Takaichi a los periodistas, a través de un intérprete.

Australia aporta casi la mitad del gas natural licuado japonés. Japón es uno de los cinco principales proveedores de Australia de gasolina refinada y diésel.

Albanese viajó a Singapur, Brunéi y Malasia en las últimas semanas para reforzar los suministros de gasolina y diésel tras las interrupciones provocadas por los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, que comenzaron a finales de febrero.

Los acuerdos bilaterales alcanzados el lunes beneficiarán a las poblaciones de Japón y Australia, afirmó Albanese.

“Para los australianos, significará que somos menos vulnerables a shocks globales como los que estamos viendo ahora mismo debido al conflicto en Oriente Medio”, enfatizó.

“Nuestra declaración conjunta sobre seguridad energética reafirma nuestro compromiso de sortear juntos la actual crisis energética y mantener abiertos los flujos comerciales de bienes energéticos esenciales, incluidos los combustibles líquidos y el gas”, agregó Albanese.

La declaración sobre cooperación en seguridad económica se compromete a realizar consultas ante contingencias, “incluidas las relacionadas con tensiones geopolíticas, coerción económica u otras interrupciones significativas del mercado”, indicó el primer ministro australiano.

Los acuerdos también apuntan al control y la manipulación de China sobre la producción mundial de tierras raras pesadas, que se utilizan para fabricar imanes potentes y resistentes al calor en industrias como la defensa y los vehículos eléctricos.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por todas las formas de coerción económica y por el uso de políticas y prácticas no basadas en el mercado que están conduciendo a una sobrecapacidad perjudicial y a distorsiones del mercado, así como por las restricciones a las exportaciones, en particular de minerales críticos”, se indicó en declaración conjunta.

Los primeros ministros “anuncian la elevación de los minerales críticos como un pilar central de nuestra relación de seguridad económica”, señaló el comunicado.

Australia aportará hasta 1.300 millones de dólares australianos (930 millones de dólares) para apoyar proyectos de minerales críticos en los que participe Japón.

Los primeros ministros también anunciaron nuevas medidas para reforzar la cooperación en defensa y seguridad entre Japón y Australia.

La visita de Takaichi se produce dos semanas después que los ministros de Defensa de Japón y Australia firmaran contratos para entregar los tres primeros buques de una flota de 10.000 millones de dólares australianos (6.500 millones de dólares) de buques de guerra de diseño japonés.

Mitsubishi Heavy Industries construirá en Japón las tres primeras fragatas de la clase Mogami. Australia planea construir otras ocho en un astillero del estado de Australia Occidental.

Albanese, un entusiasta disc jockey que actúa en eventos benéficos bajo el nombre artístico de DJ Albo, bromeó sobre el conocido interés de Takaichi por la música heavy metal.

“Sanae y yo pasaremos más tiempo juntos más tarde hoy y continuaremos nuestras conversaciones, incluso sobre temas como la música heavy metal y otros asuntos importantes de Estado”, comentó Albanese.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.