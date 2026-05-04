Giuliani respira por sí solo mientras está hospitalizado con neumonía

El exalcalde de la ciudad de Nueva York Rudy Giuliani respira por sí solo después de haber sido hospitalizado con neumonía y conectado a un respirador, informó su portavoz el lunes.

Giuliani, de 81 años, sigue en estado crítico pero estable en un hospital de Florida y está siendo monitoreado como medida de precaución, indicó el portavoz Ted Goodman.

Goodman señaló que el estado de Giuliani se agravó por una enfermedad restrictiva de las vías respiratorias atribuida a su exposición al polvo y a toxinas del ataque del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center.

La hospitalización de Giuliani, cerca de Palm Beach, Florida, se produjo después de que el viernes se le escuchara toser en su programa nocturno de entrevistas en línea y, con voz ronca, comentara a los espectadores que su voz estaba “un poco indispuesta”.

“Esta condición añade complicaciones a cualquier enfermedad respiratoria, y el virus rápidamente abrumó su cuerpo, lo que requirió ventilación mecánica para mantener un nivel adecuado de oxígeno y estabilizar su condición”, manifestó Goodman en un comunicado.

Describió a Giuliani como “el luchador definitivo” y afirmó: “está ganando esta batalla”.

La familia de Giuliani y su principal proveedor médico están al lado del exalcalde, añadió Goodman. Indicó que agradecieron a quienes le han dado una “muestra desbordante de amor y apoyo”.

“El alcalde cree en el poder de la oración, y hoy estamos sintiendo esa fortaleza”, expresó Goodman.

Los ocho años de Giuliani como alcalde de la ciudad más grande del país estuvieron marcados por el ataque del 11 de septiembre, ocurrido apenas meses antes de que dejara el cargo. Fue celebrado como “el alcalde de la nación” por su liderazgo, fue nombrado caballero por la reina Isabel II y elegido Persona del Año por la revista Time.

Giuliani, republicano, más tarde se postuló sin éxito a la presidencia y fue asesor del presidente Donald Trump. Generó controversia por encabezar los esfuerzos de Trump por mantenerse en el cargo tras su derrota electoral de 2020.

El año pasado, Trump anunció que le otorgaría a Giuliani la Medalla Presidencial de la Libertad.

Giuliani tosió al comenzar el viernes su programa nocturno en línea “America’s Mayor Live”. Mientras hablaba, sonaba más áspero de lo habitual. Antes de iniciar un comentario sobre la guerra con Irán, observó: “Mi voz está un poco indispuesta, así que no podré hablar tan fuerte como suelo hacerlo, pero me acercaré más al micrófono”.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump calificó a Giuliani de “un Verdadero Guerrero, y el Mejor Alcalde en la Historia de la ciudad de Nueva York, POR MUCHO”.

“¡Qué tragedia que lo trataran tan mal los Lunáticos de la Izquierda Radical, Demócratas TODOS — Y ÉL TENÍA RAZÓN EN TODO!”, escribió Trump el domingo. “Hicieron trampa en las Elecciones, fabricaron cientos de historias, hicieron todo lo posible para destruir nuestra Nación, y ahora, miren a Rudy. ¡Qué triste!”.

Como abogado personal y asesor de Trump, Giuliani se convirtió en un defensor vehemente de las falsas denuncias del mandatario sobre fraude en las elecciones de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden. Trump y sus partidarios perdieron decenas de demandas y numerosos recuentos, revisiones y auditorías de los resultados electorales no hallaron indicios de irregularidades o errores significativos.

Dos extrabajadores electorales de Georgia posteriormente obtuvieron un fallo por difamación de 148 millones de dólares contra Giuliani. Mientras intentaban cobrar la indemnización, el Giuliani -- quien una vez fue fiscal federal -- fue declarado en desacato al tribunal y enfrentó un juicio este invierno por la propiedad de algunos de sus bienes.

Giuliani finalmente llegó a un acuerdo que le permitió conservar sus viviendas y diversas pertenencias, incluidos valiosos anillos de la Serie Mundial, a cambio de una compensación no especificada y la promesa de dejar de hablar mal de los ex trabajadores electorales.

Giuliani ya había sido hospitalizado el septiembre pasado tras sufrir una vértebra fracturada y otras lesiones en un accidente automovilístico en Nueva Hampshire.

Nacido en Nueva York, Giuliani fue elegido alcalde en 1993 después de desempeñarse como uno de los fiscales federales de mayor perfil del país, enfrentándose a mafiosos y a operadores corruptos de Wall Street.

Se postuló al Senado en 2000, pero abandonó su contienda contra Hillary Rodham Clinton después de que le diagnosticaran cáncer de próstata.

En 2007, Giuliani se postuló para presidente. Impulsado por su popularidad posterior al 11 de septiembre, comenzó como favorito para la nominación republicana. Pero eso duró poco. Se retiró de la contienda en medio de preocupaciones del Partido Republicano por su anterior apoyo al derecho al aborto, los derechos de los homosexuales y el control de armas, además de preguntas sobre su vida personal y sus vínculos empresariales con Oriente Medio.

Coqueteó con la idea de postularse a otros cargos antes de girar hacia el comentario político.

En 2016, Trump se apoyó en la astucia política y la lealtad de Giuliani y lo puso a trabajar como vocero encabezando ataques contra Clinton, su rival demócrata. Después de que Trump ganó, Giuliani continuó como su perro de ataque, incluso viajando a Ucrania para buscar información perjudicial sobre Hunter, el hijo de Biden.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.