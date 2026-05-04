Invitados de la Met Gala, de Beyoncé a Nicole Kidman, lucirán moda como arte

Más allá de los muros del museo, las obras de arte se moverán y tomarán forma el lunes, mientras la élite de invitados, desde Beyoncé y Nicole Kidman hasta Venus Williams, sube con estilo las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte y exhibe sus interpretaciones creativas del código de vestimenta de este año: “La moda es arte”.

La pregunta de si la moda es arte ha sido durante mucho tiempo tema de conversación entre los conocedores del sector, y este primer lunes de mayo el código de vestimenta no deja nada a debate.

El código de vestimenta del evento de recaudación de fondos repleto de estrellas pide a los invitados “expresar su relación con la moda como una forma de arte encarnada”.

Desde hace tiempo, la moda se inspira en obras de arte, por lo que a los invitados no les faltarán referencias artísticas para lucirse.

Encarnar el arte

Pero ¿recurrirán los invitados a los archivos de moda el lunes o llevarán creaciones artísticas a medida de casas de moda?

Los looks de moda de archivo se han convertido en un fenómeno de la alfombra roja, con estrellas entendidas en moda que quieren hacerse con algunas de las piezas más raras de la historia de la moda.

La diseñadora Elsa Schiaparelli colaboró célebremente en 1937 con el artista español Salvador Dalí para diseñar un vestido de seda blanca con una langosta estampada en el frente. Años después, Yves Saint Laurent diseñaría en 1965 vestidos rectos llenos de bloques de color de Piet Mondrian y, más recientemente, Marc Jacobs colaboró con el artista Takashi Murakami en 2002 para añadir sus diseños a Louis Vuitton.

La alfombra del lunes también es una oportunidad para que las celebridades ofrezcan su propio arte performático.

El fallecido diseñador Alexander McQueen era considerado en gran medida por los expertos de la moda como un artista. Cerró su desfile de primavera de 1999 con una pieza de arte performático cuando unas máquinas rociaron con pintura en aerosol negra y amarilla el vestido blanco de Shalom Harlow mientras ella posaba sobre una plataforma giratoria.

Códigos de vestimenta de galas anteriores han rendido homenaje a diseñadores y se han inspirado en la literatura. El año pasado, el arte de la sastrería ocupó el centro del escenario con el código de vestimenta “A tu medida”. El evento de alto perfil recauda dinero para el Instituto del Vestido del museo, y cada año el código de vestimenta de la gala toma referencias de la exposición de primavera del Instituto del Vestido.

La muestra “Arte del vestido”, de este año, examinará "la centralidad del cuerpo vestido”.

La relación entre la moda y el arte no siempre ha sido aceptada. La historiadora del arte y autora Nancy Hall-Duncan escribe en su libro “Art X Fashion: Fashion Inspired by Art” que en el siglo XIX el arte se percibía como clásico y la moda como frívola.

Cuando Yves Saint Laurent presentó la primera exposición de moda del Met en 1983, la muestra recibió duras críticas. Desde entonces, el museo ha realizado innumerables exposiciones de moda a lo largo de los años, y museos de todo el mundo han seguido el ejemplo. El Louvre presentó el año pasado su primera exposición de moda, “Louvre couture”.

El código de vestimenta fijado por Wintour y el curador del Instituto del Vestido del Met, Andrew Bolton, es el sello final de aprobación de que la moda es arte, le dijo Hall-Duncan a The Associated Press.

“¿No es eso un paso gigantesco?”, expresó. “Sin duda cambiará las percepciones”.

Cómo ver la alfombra de la Met Gala y los trajes de las celebridades

¿No conseguiste una de las entradas caras ni un lugar en la lista de invitados ultraclusiva?

El espectáculo de la alfombra roja está disponible para que todos lo vean en línea con la transmisión en vivo de Vogue. Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne conducirán la transmisión en vivo a partir de las 6 de la tarde, y Emma Chamberlain entrevistará a los invitados durante toda la noche.

The Associated Press tendrá una transmisión en vivo de celebridades saliendo de un par de hoteles de Nueva York rumbo a la gala a partir de las 4:30 de la tarde en APNews.com y YouTube. Es la primera oportunidad de ver qué llevarán los asistentes antes de pisar la alfombra de la gala.