Austria expulsa a 3 empleados de la embajada rusa en Viena por presunto espionaje

Austria expulsó a tres empleados de la Embajada de Rusia sospechosos de espionaje mediante el uso de antenas en edificios diplomáticos rusos, informó el lunes el Ministerio de Exteriores.

El ministerio confirmó un reportaje emitido el domingo por la radiotelevisión pública austriaca ORF, que indicó que las autoridades austriacas sospechaban que los tres diplomáticos realizaban actividades de espionaje utilizando antenas en los tejados de la embajada de Rusia en Viena y de un complejo diplomático en el distrito de Donaustadt.

Las instalaciones permitían a Rusia interceptar datos transmitidos por organizaciones internacionales con sede en Viena a través de internet satelital, informó ORF.

Austria alberga varias agencias de la ONU, entre ellas el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como la Organización de Países Exportadores de Petróleo y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

“El espionaje es un problema de seguridad para Austria. En este gobierno hemos cambiado de rumbo y estamos tomando medidas decisivas contra ello”, afirmó en un comunicado la ministra austriaca de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger.

“Se lo hemos dejado inequívocamente claro a la parte rusa, también en lo relativo al conjunto de antenas en la embajada rusa. Una cosa está clara: es inaceptable que se utilice la inmunidad diplomática para realizar espionaje”, añadió.

Naciones de Europa occidental y Rusia han expulsado a diplomáticos de la otra parte en varias ocasiones desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022. Austria, miembro de la Unión Europea con una política de neutralidad militar, al principio se mostró reticente a tomar ese tipo de medidas, pero recientemente ha expulsado a más diplomáticos rusos.

Según ORF, el embajador ruso fue convocado al Ministerio de Exteriores en abril por las actividades de los diplomáticos. Se pidió a la parte rusa que levantara su inmunidad para permitir que los fiscales avanzaran con una investigación, pero se negó, lo que derivó en las expulsiones, informó ORF. Ya han abandonado Austria, añadió.

En su comunicado, la ministra de Exteriores señaló que Austria estaba endureciendo actualmente la ley contra el espionaje para evitar casos de este tipo. La legislación vigente castiga el espionaje por parte de servicios extranjeros sólo si apunta a intereses austriacos. Según la Agencia de Prensa de Austria, los cambios propuestos por el gobierno contemplarían protecciones similares en lo que respecta a las organizaciones internacionales.

La Embajada de Rusia en Viena no respondió a una solicitud de comentarios. En una publicación en Telegram el lunes, escribió que había tomado nota de la decisión “escandalosa” de Austria respecto a sus empleados.

Moscú responderá con firmeza, indicó el comunicado, y añadió: “Viena asume toda la responsabilidad por el mayor deterioro de las relaciones bilaterales, que ya se encuentran en un mínimo histórico”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.