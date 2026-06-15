Corte de apelaciones avala prohibición del Reino Unido a Palestine Action bajo ley antiterrorista

El gobierno británico actuó legalmente cuando prohibió al grupo de protesta Palestine Action como organización terrorista, dictaminó la Corte de Apelaciones en Londres el lunes.

La presidenta del tribunal, Sue Carr, manifestó que el grupo no era una organización de desobediencia civil, como afirmaba, y que operaba con células encubiertas para destruir propiedad en empresas de defensa y en bases militares.

“A nuestro juicio, esa premisa era gravemente errónea. No era una propuesta sostenible presentar a Palestine Action como una organización no violenta”, señaló Carr.

El fallo revocó una decisión de febrero de tres jueces de alto rango del Tribunal Superior, quienes concluyeron que, aunque el grupo promovía su causa política mediante algunos delitos, la magnitud de las actividades no justificaba una prohibición.

La prohibición se mantuvo vigente al tiempo que el gobierno apelaba.

La cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, expresó que el grupo “luchará contra la proscripción hasta el final” ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para revocar “uno de los ataques más extremos contra la libertad de expresión y el derecho a protestar en la historia moderna británica”.

El gobierno ilegalizó al grupo luego que activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea en junio de 2025 para protestar por el apoyo militar británico a la ofensiva militar de Israel contra Hamás en Gaza, que mató a decenas de miles de palestinos. Ese incidente se produjo tras varios otros actos de vandalismo del grupo.

Palestine Action fue declarada organización terrorista junto a grupos como Al Qaeda y Hamás, lo que convierte en delito la pertenencia al grupo o el apoyo al mismo, castigado con hasta 14 años de prisión.

Más de 3.300 personas han sido detenidas en protestas por sostener carteles que decían: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”. Más de 700 han sido acusadas en virtud de la Ley Antiterrorista del Reino Unido, aunque todavía nadie ha sido condenado.

Partidarios de Palestine Action y grupos de libertades civiles sostuvieron que las detenciones por protestas pacíficas atropellan la libertad de expresión y el derecho a manifestarse.

El grupo Defend Our Juries indicó que es probable que el fallo lleve a que se desperdicien más recursos policiales encarcelando a manifestantes pacíficos.

“Parece que los tribunales han sido instrumentalizados para suprimir la oposición al genocidio, cuando deberían estar haciendo precisamente lo contrario”, resaltó el grupo en un comunicado emitido tras el fallo.

Palestine Action ha llevado a cabo protestas de acción directa en instalaciones militares e industriales en el Reino Unido desde su creación en 2020, incluida la irrupción en instalaciones propiedad del fabricante israelí de armas Elbit Systems UK. Autoridades señalaron que las acciones del grupo han causado daños por millones de libras que afectan la seguridad nacional.

Los jueces del Tribunal Superior señalaron que, aunque algunos de esos delitos equivalían a actos terroristas, podían ser perseguidos penalmente independientemente de la proscripción.

Cuatro miembros del grupo que irrumpieron en la fábrica de Elbit en Bristol, en el suroeste de Inglaterra, en 2024 y destrozaron equipos fueron encarcelados el viernes después que un juez determinara que actuaron como terroristas.

Más de 100 manifestantes de Palestine Action fueron detenidos fuera del tribunal de Londres donde se llevó a cabo la sentencia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.