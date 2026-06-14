Muertos palestinos por guerra en Gaza superan los 73.000

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que el número de palestinos muertos por la guerra entre Israel y Hamás ha superado los 73.000.

El balance actualizado se conoció el domingo, mientras Israel ha seguido atacando pese a un frágil acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre.

La confirmación provino de Zaher al-Waheidi, jefe del departamento de registros del ministerio, y de Hamza Salem, del departamento de relaciones públicas del ministerio.

El número total de muertos desde el inicio de la guerra es ahora de 73.001.

El domingo, dijo el ministerio, hubo cinco muertes: dos en la ciudad sureña de Jan Yunis y una en el centro de Gaza, además de dos personas que murieron por heridas anteriores.

Más de 173.200 personas han resultado heridas desde el inicio de la guerra, que empezó con el ataque del 7 de octubre de 2023, liderado por Hamás, contra Israel. Ese ataque mató a unas 1.200 personas y tomó a otras 251 como rehenes.

Un ataque israelí el sábado por la noche mató a dos palestinos en Jan Yunis. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Nasser, según la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina. El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios.

El Ministerio de Salud, parte del gobierno liderado por Hamás, está integrado por profesionales médicos y mantiene registros detallados que son considerados generalmente fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. No dice cuántos de los muertos eran civiles o milicianos.

Dice que las mujeres y los niños constituyen alrededor de la mitad de todas las víctimas mortales.

Israel dice que intenta evitar lastimar a civiles y culpa de sus muertes a Hamás porque los milicianos operan en zonas densamente pobladas. Dice que está llevando a cabo ataques contra milicianos que representan una amenaza, y en respuesta a violaciones del alto al fuego, incluidos ataques ocasionales.

El acuerdo de alto el fuego, mediado por Estados Unidos y alcanzado en octubre, puso fin a las operaciones militares a gran escala y condujo al regreso de todos los rehenes restantes.

Pero otros elementos del acuerdo se han estancado, ya que Hamás se ha negado a desarmarse y las tropas israelíes han avanzado, en lugar de retirarse, desde que se alcanzó el acuerdo. Ambas partes acusan a la otra de violar el acuerdo, pero dicen que sigue en vigor.

Cinco soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego.

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Magdy informó desde El Cairo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.