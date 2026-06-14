Autoridad electoral de Armenia confirma victoria del partido del primer ministro en elecciones

La autoridad electoral de Armenia confirmó el domingo que el partido encabezado por el primer ministro Nikol Pashinyan ganó unas elecciones generales consideradas un voto sobre su futuro geopolítico y una prueba de la influencia de Rusia en el país del Cáucaso Sur.

El gobierno de Pashinyan busca estrechar relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos pese a los vínculos de larga data con Rusia, que han sido defendidos por sus críticos.

Los resultados finales emitidos por la Comisión Electoral Central para la votación celebrada el 7 de junio mostraron que el gobernante partido Contrato Civil obtuvo el 49,7% de los votos, y podrá formar gobierno.

El partido opositor prorruso Armenia Fuerte había pedido a la comisión anular los resultados, al citar presuntas “violaciones generalizadas” durante la votación. Armenia Fuerte y otros partidos de oposición realizaron una manifestación frente a la Comisión Electoral Central mientras esta se reunía para finalizar los resultados electorales.

La brecha entre el anuncio del 8 de junio de los resultados preliminares y los resultados finales dio a los partidos la oportunidad de registrar quejas sobre cualquier irregularidad percibida.

Observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) señalaron que a los votantes armenios se les había ofrecido una “elección genuina”, pero que los comicios se habían llevado a cabo en un contexto de “retórica altamente confrontativa... divisiva” y de “oportunidades de campaña desiguales”. Investigadores armenios habían emitido seis órdenes de arresto contra miembros de Armenia Fuerte en la víspera de la jornada electoral, al acusarlos de comprar votos.

Samvel Karapetyan, el multimillonario líder de Armenia Fuerte —quien hizo su fortuna en Rusia—, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario tras ser acusado de abogar por el derrocamiento del gobierno.

Karapetyan ha negado el cargo, que ha calificado de motivado políticamente.

---"Implementación de reformas democráticas" La Asamblea Nacional de Armenia debe estar compuesta por al menos 101 miembros elegidos por mandatos de cinco años. Los partidos deben obtener al menos el 4% de los votos para ingresar, mientras que los bloques integrados por tres o más partidos deben alcanzar el 8%.

La proporción de votos de Contrato Civil le da derecho a 64 escaños en la asamblea, con Armenia Fuerte con 29 escaños y la Alianza Armenia, encabezada por el expresidente Robert Kocharyan, con 12.

---Asuntos geopolíticos ocuparon un lugar central

“La Unión Europea es nuestro principal socio en la implementación de reformas democráticas, y continuaremos ese camino”, declaró Pashinyan al emitir su voto el 7 de junio. Armenia declaró oficialmente el año pasado sus aspiraciones de unirse a la UE.

La mayoría de los partidos de oposición, incluido Armenia Fuerte, hicieron campaña con una plataforma prorrusa.

Rusia, que tiene una base militar en Armenia, ha advertido que el giro occidental de Ereván podría tener graves consecuencias políticas y económicas. El presidente Vladímir Putin ha comparado el rumbo de Armenia con el de Ucrania en amenazas veladas y ha sugerido que el conflicto de Rusia con Ucrania comenzó con los intentos de ese país de unirse a la UE.

Moscú introdujo una batería de sanciones comerciales en las semanas previas a la votación —al imponer prohibiciones de importación sobre flores armenias, ciertos tipos de coñac y vino, berenjenas, papas, frutas secas, pescado y más—, en una medida que los observadores electorales de la OSCE describieron como “presión directa” sobre el voto en Armenia. Rusia afirmó que las prohibiciones estaban relacionadas con violaciones de las normas de importación agrícola.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha acusado a Rusia de politizar las relaciones económicas y describió la prohibición de importaciones armenias como “nada menos que coerción económica”. Señaló que la UE enviaría 50 millones de euros (58 millones de dólares) para apoyar a Armenia.

--Debilitamiento de los lazos con Moscú Las relaciones entre Rusia y Armenia se deterioraron a medida que Azerbaiyán recuperó el control de la región de Karabaj. La zona montañosa había estado controlada durante décadas por fuerzas de etnia armenia respaldadas por Armenia, como parte de un prolongado conflicto entre los países vecinos.

Armenia acusó a los pacificadores rusos desplegados en la región de no haber detenido la ofensiva de Azerbaiyán. Rusia, ocupada con la guerra en Ucrania, rechazó las acusaciones.

Pashinyan ha comenzado a debilitar con cautela los lazos con Moscú, al adherirse a la Corte Penal Internacional en 2023 y suspender la participación de Armenia en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, dominada por Moscú, en 2024.

Armenia también fue anfitriona de la cumbre de la Comunidad Política Europea y de su primera cumbre con la UE en Ereván a principios de mayo.

En agosto de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump recibió a Pashinyan y al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, para firmar un acuerdo destinado a poner fin a su conflicto de décadas e incluir disposiciones para la creación de un nuevo corredor de tránsito desde Azerbaiyán hasta su exclave de Najicheván.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.