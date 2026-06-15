Ataque ruso incendia complejo monástico en Kiev y deja 5 muertos en Járkiv

Un ataque ruso a gran escala contra Ucrania mató el lunes a cinco rescatistas en Járkiv e hirió al menos a 20 personas en la capital, Kiev, al tiempo que bombardeos generaron incendios de edificios de apartamentos y en uno de los hitos religiosos más importantes del país.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, informó que los rescatistas murieron en Járkiv por un segundo ataque ruso cuando combatían un incendio causado por un ataque anterior. Al menos otros cinco trabajadores de emergencias resultaron heridos.

Una serie de potentes explosiones resonó en Kiev, con una oleada de misiles balísticos seguida de drones Shahed, en un momento en que muchas personas buscaban refugio subterráneo y las autoridades instaban a los residentes a resguardarse.

“Kiev está bajo el ataque principal. Hay una destrucción significativa de infraestructura civil”, indicó Klymenko.

Veinte personas, entre ellas un niño, requirieron ayuda médica en la capital, indicó Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de Kiev.

Tkachenko señaló que cinco impactos alcanzaron sitios civiles del distrito Shevchenkivskyi de la ciudad en menos de 30 minutos, incluido un edificio de apartamentos de 25 pisos, y un mercado y una tienda de comestibles se incendiaron. En el distrito Obolonskyi, un edificio residencial de nueve pisos recibió un impacto directo.

Tkachenko acusó a Rusia de atacar a propósito bloques de apartamentos.

“Esta es su decisión deliberada”, sostuvo.

Tkachenko añadió que los daños en la Lavra de Kiev-Pechersk, un complejo monástico, fueron considerables y que se había desatado un fuerte incendio. Acusó a Rusia de atacar deliberadamente “el corazón de uno de los mayores santuarios cristianos”.

El techo de la Catedral de la Dormición se incendió durante el ataque nocturno, de acuerdo con el metropolitano Epifanio, jefe de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Condenó el ataque como otro crimen ruso “contra la humanidad, contra la historia, contra el cristianismo” y pidió oraciones para salvar el lugar.

La Lavra de Kiev-Pechersk, también conocida como el Monasterio de las Cuevas, es un extenso complejo de monasterios e iglesias, incluidas algunas subterráneas, construido entre los siglos XI y XIX. Algunas de las iglesias del sitio, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, están conectadas por un laberíntico complejo de cuevas que se extiende por más de 600 metros (2.000 pies).

La catedral, las iglesias y otros edificios dominan la orilla derecha del río Dnipro y han sido un lugar de peregrinación durante siglos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.