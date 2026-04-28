Comienza el juicio a un austriaco acusado de planear un ataque a un concierto de Taylor Swift

El juicio contra un hombre acusado de jurar lealtad al grupo Estado Islámico y de planear un ataque contra uno de los conciertos de la superestrella Taylor Swift en Viena hace casi dos años ha comenzado en Austria.

El plan fue frustrado, pero las autoridades austríacas cancelaron las tres actuaciones de Swift en agosto de 2024. Los fans de la cantante, conocidos como Swifties, que habían volado a Austria desde todo el mundo para asistir a una fecha de su histórica gira Eras Tour quedaron devastados, pero se organizaron para convertir Viena en un punto de intercambio a escala de toda la ciudad de pulseras de la amistad y cantos colectivos.

El acusado, un ciudadano austríaco de 21 años identificado únicamente como Beran A., de acuerdo con las normas de privacidad de Austria, enfrenta cargos que incluyen delitos de terrorismo y pertenencia a una organización terrorista. Podría ser condenado a hasta 20 años de prisión.

Está siendo juzgado junto con Arda K., cuyo nombre completo tampoco se ha hecho público. Ellos, junto con un tercer hombre, planearon llevar a cabo ataques simultáneos en Arabia Saudí, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos durante el Ramadán de 2024 en nombre del grupo Estado Islámico. Beran A. y Arda K. nunca ejecutaron sus ataques.

La abogada defensora de Beran A., Anna Mair, le dijo a The Associated Press el lunes que su cliente planea declararse culpable de la mayoría de los cargos, aunque no precisó de cuáles. Solo Beran A. está acusado en relación con el plan contra Taylor Swift.

Presuntamente planeaba atacar con cuchillos o explosivos caseros a los espectadores reunidos ante del estadio Ernst Happel —hasta 30.000 cada noche, con otros 65.000 dentro del recinto—. El sospechoso esperaba “matar a la mayor cantidad de personas posible”, indicaron las autoridades en 2024. Estados Unidos aportó información de inteligencia que influyó en la decisión de cancelar los conciertos.

Según se alega, Beran A. también estableció contactos con otros miembros del grupo Estado Islámico antes del ataque previsto. Los fiscales sostienen que hablaron de comprar armas y fabricar bombas, y que el acusado además intentó adquirir armas ilegalmente en los días previos a la actuación. También juró lealtad al grupo armado.

Las autoridades registraron su apartamento el 7 de agosto de 2024 y encontraron materiales para fabricar bombas. Estaba previsto que los conciertos comenzaran al día siguiente.

“Que se cancelaran nuestros conciertos en Viena fue devastador", escribió Swift en un comunicado publicado en Instagram dos semanas después. "El motivo de las cancelaciones me llenó de un nuevo sentimiento de miedo y de una enorme culpa, porque muchísima gente había planeado venir a esos conciertos”.

El juicio se celebra en Wiener Neustadt, a aproximadamente una hora al sur de Viena. Está previsto que el proceso continúe el 12 de mayo.

Tres ataques planeados en Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes Unidos

Los fiscales también han presentado cargos relacionados con terrorismo contra Arda K. en el juicio, en relación con el plan de ataques simultáneos en Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

El tercer hombre de ese plan, Hasan E., presuntamente apuñaló con un cuchillo a un guardia de seguridad en la Gran Mezquita de La Meca, en Arabia Saudí, el 11 de marzo de 2024. Fue detenido y permanece en prisión preventiva en Arabia Saudí, señalaron los fiscales austríacos.

Beran A. y Arda K. no llevaron a cabo sus planes en Turquía ni en los Emiratos Árabes Unidos. Beran A. regresó a Viena y luego, presuntamente, empezó a planear un ataque contra un concierto de Swift allí.

El plan en Viena suscitó comparaciones con un ataque de 2017 perpetrado por un atacante suicida en un concierto de Ariana Grande en Manchester, Inglaterra, que mató a 22 personas. La bomba explotó al final del concierto de Grande, cuando miles de jóvenes seguidores salían del recinto, y se convirtió en el ataque extremista más mortífero en Reino Unido en los últimos años.

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Dazio informó desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.