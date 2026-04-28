Según denuncias recientes, varios jóvenes habrían sido drogados y agredidos sexualmente en el rancho de Jeffrey Epstein en Nuevo México, mientras las autoridades locales continúan investigando acusaciones históricas de abuso.

La congresista demócrata Melanie Stansbury, quien impulsa acciones en favor de las víctimas, señaló que una presunta víctima relató haber sido invitada a una fiesta en el rancho Zorro, una propiedad de 7.500 acres perteneciente a Epstein, donde —según su testimonio— fue drogado y agredido sexualmente.

En el programa 60 Minutes Australia, emitido recientemente, Stansbury afirmó que el hombre, cuya identidad no fue revelada, describió cómo “varios hombres jóvenes fueron violados en el rancho delante de él tras haber sido drogados”.

“Epstein y Ghislaine Maxwell eran abusadores en serie; auténticos superdepredadores, y así vivían”, añadió.

open image in gallery El rancho Zorro de Jeffrey Epstein en Santa Fe, Nuevo México ( Getty )

Los testimonios, difundidos en un documental emitido el domingo, salieron a la luz mientras las autoridades estatales avanzan en la reapertura de la investigación sobre los abusos en el complejo de Jeffrey Epstein.

En Nuevo México, las autoridades buscan determinar cuántas mujeres y niñas locales habrían sido víctimas en el rancho, tras la presentación de nuevas denuncias por parte de residentes. Hasta ahora, solo se había confirmado el caso de una persona del estado.

Sin embargo, la legisladora estatal Marianna Anaya, quien copatrocinó la investigación de la comisión de la verdad sobre Epstein, afirmó el lunes que el grupo ya está en contacto con varios residentes que aseguran haber sufrido abusos en la propiedad. “Puedo confirmar que hemos recibido denuncias de presuntas víctimas locales”, declaró a Reuters. Es la primera vez que la comisión reconoce este tipo de contacto directo.

Anaya añadió que la comisión trabaja junto al Departamento de Justicia de Nuevo México para apoyar a los sobrevivientes que puedan presentar cargos penales contra posibles cómplices de Epstein.

open image in gallery Chauntae Davies afirmó que fue abusada por Epstein entre 2001 y 2005 ( 60 Minutes Australia )

Desde que Nuevo México reabrió en febrero la investigación sobre las denuncias de tráfico sexual de menores en el rancho de Jeffrey Epstein, han surgido nuevas acusaciones graves. La reapertura se produjo tras la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluyeron señalamientos de que Epstein habría enterrado los cuerpos de dos niñas en las colinas cercanas a la propiedad.

Esa versión, atribuida a un antiguo empleado del rancho, sostenía que “dos chicas extranjeras” fueron enterradas tras morir “estranguladas durante una práctica sexual violenta”. Según los reportes, la información enviada al FBI no fue investigada en su momento, y el estado archivó el caso en 2019 a pedido de fiscales federales de Nueva York.

Chauntae Davies, quien ya había denunciado abusos en el rancho, relató su experiencia en 60 Minutes Australia. “El rancho Zorro era probablemente el lugar más inquietante: enorme, silencioso y completamente aislado, rodeado de kilómetros de montañas y tierra”, contó.

También afirmó haber escuchado relatos de otras víctimas que “despertaban en una habitación oscura con una doctora junto a ellas, con la sensación de que podían haber sido sometidas a algún tipo de procedimiento”.

Davies, quien asegura haber sufrido abusos entre 2001 y 2005, señaló que la experiencia en ese entorno aislado continúa afectándola. Según su testimonio, por más que alguien gritara, nadie podía oírlo.

open image in gallery Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein en una de las imágenes difundidas por el Departamento de Justicia de EE. UU. ( Departamento de Justicia de EE. UU. )

La extensa propiedad incluía una mansión de aproximadamente 1.950 metros cuadrados, además de una cabaña de madera, una casa de huéspedes, una piscina y una pista de aterrizaje, en terrenos en parte privados y en parte públicos. En 2019, funcionarios estatales dijeron a CBS que Jeffrey Epstein mantenía un nivel de hermetismo tal que tenían muy poco acceso o conocimiento de lo que ocurría allí.

Chauntae Davies relató que pasaba largos periodos en su habitación, “como un ratón en una trampa”, esperando que alguien tocara la puerta y anunciara que “Jeffrey ya estaba listo para su masaje”, lo que —según afirmó— implicaba una agresión sexual.

También recordó haber escuchado conversaciones sobre “crear el bebé perfecto” y una especie de “búsqueda” de una supuesta genética ideal. En 2019, dijo a CBS News que veía con frecuencia a mujeres jóvenes desconocidas en el rancho, algunas modelos, aunque no podía confirmar si habían sido víctimas de abusos.

Por su parte, María José Rodríguez Cádiz, directora de Solace Sexual Assault Services, en Santa Fe, señaló ese mismo año que unas 45 personas se habían acercado al centro en busca de información, terapia y apoyo en relación con presuntos abusos en el rancho. Estimó que entre una cuarta parte y la mitad correspondía a mujeres que afirmaban haber sido víctimas, aunque aclaró que no llevaban registros detallados.