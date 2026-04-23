Los detectives arrestaron a un alto directivo de hospital bajo sospecha de obstrucción a la justicia, en el marco de la investigación sobre la enfermera asesina Lucy Letby.

Según informó la policía de Cheshire, el miércoles se registró una propiedad. Una persona fue detenida y luego quedó en libertad bajo fianza, a la espera de nuevas diligencias.

En ese contexto, en julio de 2025 tres integrantes del equipo directivo del hospital, que ocuparon cargos entre 2015 y 2016, fueron arrestados por sospecha de homicidio por negligencia grave, y se cree que el detenido ahora por obstrucción es uno de ellos.

Letby, de 35 años, es considerada la asesina en serie de niños más prolífica del Reino Unido. Actualmente, cumple 15 cadenas perpetuas tras ser declarada culpable en el Tribunal de la Corona de Manchester por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros siete entre junio de 2015 y junio de 2016.

open image in gallery Lucy Letby fue declarada culpable de asesinar a siete bebés y de intentar matar a otros siete ( Cheshire Constabulary )

Los bebés fueron atacados por distintos métodos mientras Lucy Letby trabajaba como enfermera en la unidad neonatal del hospital Countess of Chester. En paralelo, crecieron los pedidos para que se repita el juicio, después de que el equipo legal de la mujer, de 36 años, planteara dudas sobre la validez de sus condenas.

En ese contexto, Amanda Knox publicó recientemente un pódcast sobre el caso, titulado DOUBT: The Case of Lucy Letby. Además, Netflix estrenó el documental La investigación sobre Lucy Letby.

open image in gallery Lucy Letby llevó a cabo los asesinatos y los intentos de asesinato mientras trabajaba como enfermera neonatal ( Cheshire Constabulary )

En un comunicado emitido el jueves, la policía informó:

“El miércoles 22 de abril, agentes de la policía de Cheshire ejecutaron una orden de registro en una propiedad en el marco de la Operación Duet. Esta es la investigación en curso sobre homicidio corporativo y homicidio por negligencia grave en el hospital Countess of Chester. Una persona fue arrestada bajo sospecha de obstrucción a la justicia y luego fue puesta en libertad bajo fianza, a la espera de nuevas investigaciones. Los registros en la propiedad ya concluyeron. Ambas investigaciones siguen en curso y no hay plazos establecidos para su resolución”.

En ese marco, la pesquisa por homicidio corporativo comenzó en octubre de 2023, mientras que la de homicidio por negligencia grave se inició en marzo de 2025. En ese momento, la policía señaló que el foco estaba en posibles “acciones u omisiones gravemente negligentes de individuos”.

Además, en 2023 el pediatra Stephen Brearey, quien dio la voz de alarma sobre Lucy Letby, pidió que se responsabilizara a los directivos del NHS por no haber actuado ante sus advertencias en julio de 2015. También planteó que los gestores hospitalarios deberían estar regulados del mismo modo que médicos y enfermeros.

Traducción de Leticia Zampedri